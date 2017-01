… y gas LP sube hasta 21%

El gas Licuado de Petróleo (LP) aumentó ayer entre 20 y 21 por ciento, al pasar de 7.01 a 8.45 pesos por litro, en lo que fue el primer día de la liberación de precio del combustible.En un recorrido realizado ayer se pudo percibir que las mayores compañías distribuidoras de LP –el que usa la mayoría de los hogares para cocina y calefacción– ajustaron su tarifa a un rango de entre 8.41 y 8.45 pesos el litro.“Siempre sí cala el aumento, son 25 pesos, ya hay que cuidarlo más”, dijo Ernesto Sánchez Erives, quien acudió ayer a la estación de Auto Gas ubicada en el cruce de Arroyo de las Víboras y Bernardo Norzagaray, luego de que se terminó su ración de gas durante la fiesta de Fin de Año.Por el tanque de 10 kilos que utiliza para su calentón, que le costaba 129.80 pesos, ahora pagó 155 pesos.Despachadores no pudieron explicar cómo se fijaron los precios que les dieron ayer, y las oficinas de las tres mayores distribuidoras tampoco respondieron para dar a conocer cómo determinaron el aumento.La Comisión Reguladora de Energía anunció desde hace un par de semanas que el precio del gas LP quedaría liberado el primero de enero, y que desde hoy la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sería la encargada de revisar que fuera un precio justo.Sin embargo, en el sentir de los usuarios se reflejó una sensación de indefensión.“Que bajen los precios, nos pegan en el bolsillo de los ciudadanos, así no se puede”, expresó Luis Hernández, quien dijo que en temporada de invierno surte cada semana.Él notó que ahora pagó 170 pesos por llenar su tanque chico para utilizarlo en el calentón, cuando antes pagaba 140 pesos.Dependiendo de la empresa en la que se compre, un tanque de 20 kilos pasó de 259 a 311 pesos aproximadamente, y el de 30 kilos aumentó de 389 a 467 pesos, mientras que el de 45 kilos subió de 584 a 700 pesos.Hasta el sábado pasado el precio se fijaba cada mes por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Economía publicaba cuánto costaría en el Diario Oficial de la Federación.Aunque ayer se utilizó un nuevo precio, se desconoce cómo se va a fijar el costo del combustible, y cada cuánto va a cambiar.El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, adelantó en entrevista con El Diario realizada hace dos semanas que ya no habría un valor máximo fijado por el Gobierno.Añadió que se busca bajar el precio a través de la competencia entre las empresas, y también dijo que la Profeco será la encargada de vigilar los precios para evitar abusos o acuerdos entre las compañías.“Se empezará a dar seguimiento a los precios y en el momento en que se vea algo que no se justifique en movimientos, en costos y en tipo de cambio, entonces se tendrá que actuar, acompañados de las autoridades del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Procuraduría Federal del Consumidor”, dijo el comisionado.Ante el alza, Loretto Sánchez prefirió no tener calefacción en casa, ya que considera que los costos del gas se le salen del presupuesto familiar, por lo que optó por usar calentones.“No te alcanza la economía, no me atrevo a poner una calefacción, con qué la voy a pagar, o comen o están calientitos”, mencionó.Consideró que el gas natural también resulta caro, por lo que prefiere tener tanques estacionarios de gas tanto para la estufa como para los calentones, por lo que acude a la estación a llenarlo de forma semanal.“Te la pasas escatimándole aquí, jalándole allá, planeando la economía y ellos lo suben de manera indiscriminada. ¿Cómo le hace una ama de casa para seguir planeando la economía?”, dijo. (M. Coronado / Con información de A. Fernández)

