Alega agente del MP multada que no recibió notificación

La agente del Ministerio Público (MP) que fue multada con 30 salarios mínimos por no comparecer a una audiencia, Ana Griselda González Torres, dio a conocer que el Tribunal de Control envió la notificación a un correo electrónico en desuso y explicó que esa carpeta la declinó a otro departamento de la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía de género meses atrás y también avisó que estaba pendiente de llevarse a cabo una diligencia.González también expuso esos datos al Tribunal de Control que la multó para solicitar que se cancele la sanción.El pasado 23 de diciembre en una audiencia pública el juez de Control, Ramón Porras Córdova, emitió una multa de 30 salarios mínimos equivalente a 2 mil 191 pesos contra Ana Griselda por no comparecer a una diligencia solicitada por ella para formularle cargos a Alberto Juan Pablo por el delito de violencia familiar.En esa ocasión el juez verificó que en la sala se encontraban todos menos la fiscal a pesar de que dijo fue debidamente notificada a través de un correo electrónico que había proporcionado para recibir avisos judiciales.Al respecto González Torres indicó a El Diario que el personal del Tribunal de Control se equivocó al enviar la notificación a un correo que ya no utiliza desde mayo del año pasadoRespecto al hecho de que ella fue notificada en una audiencia pública de la diligencia que estaba prevista para el pasado 23 de diciembre, González señaló que está adscrita al área de detenidos de la Unidad de Violencia Familiar y por organización interna después de que se dicta la vinculación a proceso las carpetas se declinan a la Unidad de Violencia Familiar y ella notificó de la diligencia del 23 de diciembre a la coordinadora Angélica Sifuentes, quien no envió a ningún agente del MP a la audiencia.Sin embargo, la audiencia del 23 de diciembre era para formular cargos. Todavía no se llega a la etapa de vinculación a proceso.González Torres explicó que los agentes del MP asignados al departamento de Detenidos de la Unidad de Violencia Familiar físicamente se encuentran en las oficinas de eje vial Juan Gabriel porque ahí se encuentran los separos o áreas de detención y los fiscales de los otros departamentos de la misma Unidad, Violencia Familiar, están en las instalaciones de la calle Ayuntamiento cerca de una estación de Bomberos.Por lo que no hay una comunicación directa.El Tribunal informó que para cancelar la multa están a la espera que la fiscal González Torres muestre documentación respecto a que declinó el asunto a sus compañeros.

