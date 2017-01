Sol, lluvia, viento y granizo reciben al 2017

Cargando

Sol, lluvia, viento y granizo se registró ayer en el primer día del 2017 lo que activó la alerta de las autoridades de Protección Civil hacia la ciudadanía para evitar accidentes ante las condiciones climatológicas que se presentaron en la región.“Me encontraba de visita en la casa de un familiar en un fraccionamiento ubicado por la Paseo de la Victoria, entre la avenida de las Torres, y al comenzar a granizar las personas salimos a tapar los automóviles con cobijas y pedazos de cartón, para que no se dañara la carrocería y los cristales como ocurrió en la anterior granizada”, comentó Gloria Soto.Dijo que otras personas los movieron hacia donde había techo o protección, por lo que ella y sus familiares terminaron con la ropa empapada por la lluvia y granizo.“Esperábamos que el tamaño del granizo fuera más grande y temíamos que fuera a quebrar los vidrios”, expresó.“Venía en la rutera por el Monumento a Pancho Villa cuando comenzó a llover y caer granizo; las bolas de granizo golpearon fuerte el techo del camión, el parabrisas y cristales, y la gente en la calle corría para protegerse”, comentó Miguel, un lector de Diario.Dijo que la caída del granizo duró aproximadamente 10 minutos y se acumuló en el pavimento, pero no fue del tamaño de la granizada del mes de noviembre del pasado año.Otro lector de El Diario informó que en la avenida Manuel Clouthier primero comenzó a llover, después se soltó el viento y casi de manera simultánea cayó granizo por lo que las personas corrieron a protegerse para no ser golpeadas por el mismo y además de las casas salieron los dueños de los carros para meterlos a los cocheras o en su caso cubrirlos con cobijas y cartón para que no se dañaran.Bomberos informó que las personas reportaron la caída de granizo en el sur y sur oriente de la ciudad, pero no atendieron por esta causa emergencias.Reportó que ayer en el primero día del año sólo les reportaron accidente de tránsito menores debido al pavimento mojado por la lluvia que se precipitó sobre la ciudad.Ante las condiciones de lluvia, viento y granizo, personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) pidió a los conductores disminuir la velocidad de sus vehículos, así como encender las luces y utilizar de forma correcta las direccionales.También les recomendó extremar los cuidados con los peatones ya que la visibilidad es menor a un día normal, mientras que a las personas que caminan por las calles se les solicita que tengan cuidado al cruzar la calle y que lo hagan de preferencia por las esquinas.Reportó que estas condiciones climáticas permanecieron durante el día, ante lo cual funcionarios de la DGTM advirtieron de los riesgos que conlleva salir al exterior, por lo que de preferencia la gente debía permanecer en el interior para prevenir accidentes y salir sólo en caso de necesidad extrema.Ayer en la ciudad se presentó una temperatura máxima de 14 grados centígrados (57°F) y una mínima de 5 grados centírgados (41°F), de acuerdo con el servicio meteorológico de los Estados Unidos.

