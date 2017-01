Manifestaciones asoman aquí y en Camargo

Un grupo de 30 personas realizaron ayer por la tarde un plantón pacífico frente a las instalaciones de Pemex para protestar con cartulinas y gritos por el alza de precio en la gasolina y diesel anunciada por el Gobierno federal.En redes sociales se han difundido convocatorias para bloquear gasolineras, marchar o no cargar combustible en tres días.Los manifestantes recriminaron los aumentos al presidente Enrique Peña Nieto y se instalaron frente a la terminal de abastecimiento alrededor del mediodía; se retiraron a las 14:25 horas, dio a conocer la paraestatal.En Camargo, alrededor de medio centenar de personas que se reunieron por la mañana en la biblioteca “Profesora Ofelia Cazares” decidieron salir en caravana y minutos antes de las dos de la tarde tomar permanentemente la caseta de peaje Camargo.Señalando que se trata de un despliegue ciudadano y sin líderes, Jorge González aparece como vocero señalando que era necesario iniciar las movilizaciones antes de que se aplique el denominado “gasolinazo” toda vez que una vez activado no habrá ya nada más que hacer.Los manifestantes asumieron el control de la caseta de peaje permitiendo el paso sin costo al tráfico principalmente integrado por turistas en retorno y transportistas.Poco a poco más personas comenzaban a sumarse a la manifestación.“Estaremos en turnos manteniendo el control de la caseta de peaje. Somos ciudadanos de Camargo y no tenemos contacto que nadie más. Estamos convocando a las personas para que se sumen al igual que a los grupos organizados como agricultores, ganaderos y demás productores”, refirió el entrevistado.Buscando establecer una organización tras la toma, se solicita a los camioneros toquen los claxon y a los automovilistas permitan la inscripción en el cristal trasero “No al gasolinazo Camargo”. El grupo insiste en que mantendrán la toma de manera permanente hasta que la Presidencia de la República desista del incremento a los combustibles.

