Suicidios, el cierre negro del 2016

El gas inundó la casa. Él se acostó sobre la cama y cerró los ojos. Horas después su cuerpo fue localizado por los elementos del Departamento de Bomberos que atendieron el llamado de los vecinos por el fuerte olor del hidrocarburo en el ambiente y el miedo a una fuga.Para el Ministerio Público la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono; para los bomberos fue suicidio, al encontrar la vivienda de la colonia Galeana herméticamente cerrada y los quemadores de la estufa abiertos, dijo Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil Municipal.En Ciudad Juárez los suicidios aumentaron este año hasta en un 29 por ciento comparativamente al 2015, revelan datos del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida (Ueidcv).Durante el 2016 se han registrado 124 suicidios, mientras que en el 2015 fueron reportados 96, esta cifra no tiene precedentes en la reciente historia violenta de Ciudad Juárez, de acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE).Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, reveló que el 2016 registra el índice más alto de suicidios registrado en Juárez, tras la llamada “guerra contra las drogas”, que emprendió aquí el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.Las estadísticas de la FGE indican que este año en Juárez se han cometido más de 538 homicidios dolosos y se han registrado 126 inmolaciones; es decir, en esta frontera una de cada cinco muertes violentas registradas en la ciudad fue por suicidio.La autoridad investigadora informó que en 2008, se registraron 78 casos, 92 en 2009, 74 en 2010, 71 en 2011, 67 en 2012, 68 en 2013, 67 en 2014 y 96 en 2015.La FEG registró un ligero aumento en el número de suicidios con 349 hasta el mes de noviembre, por 342 que contabilizaron a lo largo del 2015Dentro del informe de este año se encuentra la Zona Norte del estado a la cabeza con 126, seguido de la Zona Centro con 108 y por último las divisiones Sur y Occidente con 58 y 57 casos respectivamente.El registro reveló que 273 de los casos, lo que significa el 78.22 por ciento, fueron varones adultos, a pesar de que en los últimos meses se dio un aumento en los casos de menores, informó el Departamento de Comunicación de la Fiscalía.Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chihuahua ocupaba el tercer lugar en este tipo de incidentes durante el 2015, sólo por debajo de Aguascalientes y Quintana Roo.Las cifras, que tiene corte hasta el pasado mes de noviembre, arrojan un promedio de un caso de suicidio por día en el estado, de modo que mantiene en alerta a la Secretaría de Salud, ya que es considerado problema de salud pública.Aunque la representación social no ha determinado el móvil qué llevó a las personas a tomar la decisión de quitarse la vida, la depresión se manifestó en un gran porcentaje de las víctimas, según los testimonios obtenidos por sus seres queridos.Recientemente el especialista Adrián Inube González, considerado como uno de los psiquiatras más reconocidos en el país, expuso que las principales razones del suicidio son los problemas familiares, escolares, de pareja y económicos durante la conferencia “Depresión y Suicidio” que impartió aquí.“Una depresión causada por un entorno violento y carencias monetarias, es un foco rojo y son las familias las que deben de estar al pendiente”, dijo el médico durante su participación en el Décimo Octavo Congreso Médico Estudiantil de Medicina Interna, que organizó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En Juárez, una ciudad que ha padecido desde el 2008 una violencia atípica, mantuvo un promedio alto de suicidios, sin embargo, estos se han dispararon en los últimos dos años luego de mantener una tendencia a la baja, según los datos duros.Diciembre siempre se ha considerado como un mes con altas tendencias suicidas, sin embargo Inube González lo descartó.“Esa teoría se echó por tierra porque hemos tenido casos y aumentos todos los meses del año y por diversos motivos”, dijo el especialista.Las estadísticas también lo muestran.En enero se registraron 9 muertes violentas, 5 en febrero, 7 en marzo, 10 en abril, 19 en mayo, 10 en junio, 13 en julio, 15 en agosto, 18 en septiembre, 7 en octubre, 7 en noviembre y 4 en diciembre, según datos de la UEIDCV.En el desglose de datos oficiales otorgados de enero a octubre –noviembre y diciembre aún no estaban disponibles–, el documento oficial establece que nueve personas tenían una edad de los 15 a los 17 años, dos eran mujeres y el resto varones.Doce pertenecían al grupo de los18 a 20, tres mujeres y nueve hombres; 26 corresponden de los 21 a los 30 años, 5 mujeres y 21 hombres; 31 tenían edades de los 31 a los 40 años, 4 mujeres y 27 hombres; 23 de los 41 a los 50, de los cuales 4 eran mujeres y 19 varones, mientras que 12 tenían de 51 a los 80 años, una era mujer y 11 eran hombres.Otro de los datos que dio a conocer el especialista durante su ponencia ante los estudiantes universitarios fue que por cada persona que se quita la vida hay aproximadamente 20 más que lo intentan y han fracasado.Para Inube González las personas que tienen el pensamiento suicida, son aquellas que se aíslan demasiado y empiezan a dar mensajes de despedida, por lo exhorto a la sociedad a estar muy alerta a estos síntomas y buscar ayuda psicológica.A nivel nacional se estima que Chihuahua se encuentra en el tercer lugar de índices de suicidio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (Con información de Rubén Olivas/El Diario de Chihuahua)

