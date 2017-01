Le ganan tirón al aumento: saturan gasolineras

En busca de ahorrar dinero ante el ‘megagasolinazo’, automovilistas formaron ayer filas de hasta 50 minutos para llenar el tanque de sus vehículos, horas antes de la entrada en vigor del incremento en el precio del combustible.Empleados de las gasolineras ubicadas sobre el bulevar Independencia dijeron que no se daban abasto, ya que las filas permanecieron durante todo el día.En la estación ubicada en la entrada del fraccionamiento Parajes del Sur había una línea de 45 autos e incluso hubo guiadores que aparte llenaron recipientes.Fue tal la demanda que la estación ubicada en la avenida Miguel de la Madrid y Capulín se quedó sin combustible a las 11 de la mañana.Una pipa acudió a surtir a las 6 de la tarde (7 horas después) ya que según comentó uno de los empleados les afectó el plantón realizado ayer por casi tres horas en las instalaciones de Pemex.Expresó que durante el tiempo que duró la protesta no les permitieron la salida de pipas llenas. Dijo que las compras de pánico también se presentaron en estaciones ubicadas sobre el Eje Vial Juan Gabriel.Alrededor de las 7 de la tarde realizaron los últimos abastecimientos en las estaciones y reanudarán los mismos hasta hoy a las 11 de la noche.Empleados de las estaciones refirieron que había abasto y que no han tenido problemas para que Petróleos Mexicanos les entregue gasolina Magna y Premium.Los precios subirán hasta un 15 por ciento desde hoy, lo que deja los valores de la Magna en 12.44 pesos por litro y la Premium en 15.35. (Salvador Castro / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.