Descansará JMAS el lunes; llaman a pagar en los cajeros

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) será el único organismo gubernamental que no laborará mañana lunes 2 de enero, por tratarse de un beneficio sindical.Sin embargo, la dependencia aclaró que no será motivo para que los usuarios que quieran pagar su consumo no puedan hacerlo, pues estarán disponibles los cajeros automáticos.El descanso se debe a una cláusula en el contrato colectivo de trabajo firmado con el sindicato, la que indica que cuando un día festivo cae en fin de semana, se les recuperará el lunes.En el Gobierno Municipal y en el Gobierno del Estado se informó ayer que todas sus dependencias laborarán normalmente este lunes.En el caso de ambos, no tienen alguna cláusula similar en los contratos que tienen suscritos con sus respectivos sindicatos.La JMAS giró un comunicado donde dio a conocer que “por motivo de la celebración de Navidad y Año Nuevo”, sus oficinas estarán cerradas el lunes 2 de enero, igual que sucedió con el lunes 26 de diciembre.La logística comprende cuadrillas de guardia, tanto en Agua Potable como en Alcantarillado, para la atención a reportes de emergencia, dio a conocer.La JMAS agregó que “es importante mencionar que los pagos por el servicio que presta la JMAS pueden realizarlos en cualquiera de los 20 cajeros AquaMáticos”.Dichos cajeros automáticos se encuentran en varios centros comerciales y a ellos pueden acudir los usuarios a pagar sus recibos para que se eviten recargos, añadió. (Horacio Carrasco)

