Se desatan alzas en cascada

Los juarenses recibirán el 2017 con una ola de aumentos encabezada por el incremento en los combustibles, lo que traerá para la ciudad la peor ‘cuesta de enero’, advirtieron economistas, consumidores y representantes del sector privado.Gasolinas, diésel y gas Licuado de Petróleo (LP), así como el costo de trámites, multas, servicio de transporte privado y peaje en carreteras tendrán modificaciones en sus costos, de acuerdo con información de dependencias de Gobierno y empresas.En algunos servicios las alzas son de hasta un 20 por ciento, lo que contrasta con el avance de 9.5 por ciento al salario mínimo en 2017 que quedó en 80.04 pesos.Consumidores y analistas coinciden en que el mayor impacto en la economía local se resentirá por el alza en la cotización de las gasolinas.En los primeros diez días de enero de 2017 el carburante costará 15 por ciento más, indican los precios fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).El acuerdo divulgado por la dependencia establece que el litro de la Magna quedará a partir de hoy en 12.44 pesos y la Premium en 15.35 pesos, por litro.El diésel quedó en 16.98 pesos por litro, lo que representa una variación de 16 por ciento.A unos días de darse a conocer los ajustes la empresa Omnibus de México, la red de transporte privado Uber y Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) anunciaron que será necesario hacer movimientos en la recaudación de sus servicios, debido a que un combustible más caro afecta su operación.La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que el mercado del gas LP queda liberado desde las primeras horas del 2017. Al consultar ayer a diferentes expendios en uno se notificó que la tarifa por litro será de 8.46 por ciento, un 20.6 por ciento más caro.Otras compañías aún no tenían el precio fijado.A esto se suma que la Ley de Ingresos de Gobierno del Estado contempla un aumento de 3.5 por ciento en todos sus gravámenes, que será aplicado a licencias, actas de matrimonio, carta de no antecedentes penales y demás trámites.Además, el salario mínimo para 2017 subió un 9.5 por ciento, lo que significa que las multas, permisos, créditos y demás pagos vinculados al mismo se encarecerán en la misma proporción.Otro ajuste anunciado fue el correspondiente al peaje en los 11 tramos carreteros de cuota del estado, cuyas tarifas se cobrarán 3.31 por ciento más desde hoy, comunicó la Secretaría de Hacienda estatal.Con 7 pesos más de sueldo y todo lo que viene de sobreprecios, Guadalupe Carrillo no sabe cómo sorteará las primeras semanas del año.El ama de casa comentó que su principal preocupación es que los alimentos cuesten todavía más, pues en 2016 apenas le alcanzaba para surtir la despensa.Hasta el cierre de esta edición la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) aún no anunciaba las tarifas aplicables para enero de 2017, sin embargo datos oficiales establecen que hasta diciembre de 2016 los usuarios Domésticos de Alto Consumo (DAC) pagaron 23.8 por ciento más por electricidad, contra el mismo mes de 2015.En el caso del agua potable está en proceso una modificación al tabulador, que debe pasar por el Congreso del Estado.Antonio Ruiz Nájera, gerente de Gas Natural de Juárez, dijo que están a la espera de que la CRE notifique el importe de las tarifas autorizadas para el primer mes del año.Alejandro Sandoval Murillo, economista de la firma Sólo Negocios, señaló que el golpe al bolsillo será grave, pues las alzas no van en razón con el poder adquisitivo de la población.Remarcó que un dólar e hidrocarburos más caros harán que inevitablemente suba el precio de los productos de canasta básica, por estar ligados a la cadena de suministro.Recordó que al panorama hay que añadir la incertidumbre ahora que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, lo que podría impactar en la inversión extranjera y por ende en el empleo en la localidad.“Va a ser conflictivo. Estaremos viendo alzas más fuertes de las que hemos visto en años anteriores”, refirió.Gilberto Contreras Lara, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que el sector visualiza una cuesta de enero más aguda.“Es increíble la manera en que nos están pegando, sobre todo con la gasolina. Con esto vemos que el Gobierno federal echó sus compromisos a la basura”, reclamó. (Cinthya Ávila / El Diario)• Gasolinas• Diésel• Gas LP• Trámites• Multas• Autobuses foráneos• Casetas en carreteras

