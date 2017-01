Cabildo, en espera de validar a nuevo jefe policiaco

El Cabildo se encuentra en espera de validar el nombramiento de Sergio Almaraz como secretario de Seguridad Pública.El coordinador de regidores independientes, Carlos Ponce Torres, dijo que el presidente municipal, Armando Cabada, decidirá si se lleva a cabo una sesión extraordinaria o aguardan a la ordinaria del próximo jueves para tratar el tema.Agregó que los ediles no han recibido todavía alguna notificación del alcalde respecto a la sesión que deben realizar para cumplir con el procedimiento.El viernes, Cabada anunció la renuncia de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública Municipal y que Sergio Almaraz Ortiz, exfiscal de la Zona Centro, asumió provisionalmente el cargo, en espera de ser ratificado en el cargo por el Ayuntamiento.Ponce Torres expresó que en la conferencia de prensa donde fue presentado el nuevo jefe policiaco no se tocó el tema de la sesión de Cabildo.Dijo ayer que hay dos opciones: hacer una extraordinaria cualquier día, inclusive mañana.Otra es esperar a la sesión ordinaria que los ediles planean a celebrar el jueves próximo.Pero será el presidente municipal quien tome la decisión al respecto y notifique a los miembros del Ayuntamiento, informó.Las sesiones extraordinarias se convocan para llevarse a cabo en dos o tres horas, pero se desconoce si esa es la intención del alcalde, o si prefiere esperar.Cabada Alvídrez no fue localizado ayer para que externara su postura al respecto. (Horacio Carrasco / El Diario)

