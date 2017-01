Encabezadas por las infecciones respiratorias agudas (IRA), diez enfermedades originaron la mayoría de las visitas que los pobladores de esta ciudad hicieron a los servicios médicos de la Jurisdicción Sanitaria II en el transcurso del año que acaba de pasar.Unas agudas y otras crónico-degenerativas, las que siguen en este listado son, en este orden, las infecciones de las vías urinarias, las intestinales, la gingivitis y la enfermedad periodontal y la gastritis.En el siguiente lugar está la hipertensión y en el subsecuente, la diabetes mellitus no insulinodependiente, mientras que a continuación se encuentran el asma y el estado asmático, las neumonías y bronconeumonías y, al final, la obesidad.Aunque la Jurisdicción Sanitaria II no proporcionó tasas de morbilidad o número de atenciones por cada una, estas posiciones reflejan de manera preliminar la frecuencia con que los centros de salud y los hospitales facilitaron las consultas con el médico, indicó Linda Sepúlveda Martínez, vocera de esa división administrativa de la Secretaría de Salud.El hecho de que sean las infecciones respiratorias agudas las que motivaron más visitas al doctor no sorprende a Lorenzo Soberanes Maya, integrante del Colegio de Médicos y actual vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), pues en la localidad, indica, se concentran“Se debe principalmente a que Juárez es una ciudad altamente alergénica”, explica. “Hay muchas áreas todavía sin pavimentar, donde hay mucho contaminante y hay heces de perros al aire libre.“Además, estamos rodeados de ciertos terrenos donde todavía se siembra algodón y donde hay nogales. Es un problema grave de la ciudad”.De acuerdo con el más reciente Atlas de Riesgos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), la tendencia que se observa con base en datos pasados es que las personas que sufren de estos males son las que viven en las inmediaciones de las colonias Galeana, Rancho Anapra y Águilas de Zaragoza, donde se localizan los centros de salud que reportan una mayor morbilidad.Las últimas estadísticas que dio a conocer la Secretaría de Salud estatal indican que estas infecciones también fueron la primera causa de atención en 2015 con una tasa de 15,456.99 por cada 100 mil habitantes.Tal como ocurre en esta ciudad fronteriza, las infecciones respiratorias agudas representan en el resto de México la primera causa de consulta en los centros de salud y la morbilidad más alta en términos generales, establece un Boletín Epidemiológico elaborado por la misma dependencia pero del ámbito federal.Con sus distintas variantes, la influenza, por ejemplo, es un cuadro clínico que pertenece a este grupo de males de los que, durante la pasada temporada invernal, las autoridades contabilizaron en la entidad 182 casos y 9 defunciones, de los cuales 124 se concentraron en Ciudad Juárez.Tan sólo relacionados con la del tipo AH1N1, la autoridad sanitaria registró aquí 39 contagios y cinco fallecimientos relacionados.En lo que respecta a la infecciones de las vías urinarias, los datos más recientes de la Secretaría de Salud de Chihuahua señalan que su prevalencia en 2015 fue de 2,636.71 por cada 100 mil habitantes, una cifra que en ese tiempo las posicionó en el tercer lugar.La misma fuente para el mismo año reporta que los males intestinales tuvieron una tasa de 3 mil 372.99 personas por cada 100 mil, lo que significa que tenían la segunda posición.Según el documento del IMIP, que recoge datos de esta dependencia para 2014, la gingivitis y la periodontitis registraron ese año una incidencia de 5,206; la gastritis, de 4,036; la hipertensión, de 2,112; la diabetes no insulinodependiente, de 1,257; el asma, de 1,759 y la obesidad una prevalencia de 869.Los médicos coinciden en que cada una de estas enfermedades puede prevenirse siguiendo las recomendaciones de cada temporada invernal o de calor, según el caso y, del mismo modo, llevando un estilo de vida adecuado con una dieta saludable y constante actividad física en el caso de las de tipo crónico-degenerativo. (Fernando Aguilar / El Diario)

