Releva otro exfiscal de Duarte a jefe policiaco

El alcalde Armando Cabada Alvídrez anunció ayer la renuncia de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública Municipal y dio a conocer que Sergio Almaraz Ortiz, exfiscal de la Zona Centro, asumió provisionalmente la corporación en espera de ser ratificado en el cargo por el Cabildo.La salida de González Nicolás del gabinete local ocurre tras varios señalamientos en su contra lanzados por el gobernador Javier Corral Jurado, por supuestos actos de corrupción y por su cercanía al exmandatario César Duarte Jáquez.Sin embargo, Cabada descartó ayer que ese golpeteo esté detrás de la renuncia y aseguró que él ya había acordado con su ahora exfuncionario que terminando el año se acabaría su relación con el Municipio, por ello cuando le presentó la renuncia se la aceptó.Por lo que desde ayer Almaraz Ortiz, quien fungió como fiscal en la Zona Centro durante la administración de César Duarte, quedó provisionalmente como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hasta contar con el aval del Ayuntamiento.Cuestionado sobre este relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Corral Jurado dijo que tiene entendido que el nombramiento de Almaraz es temporal y confía que el definitivo sea consensado con el Gobierno estatal.Por lo pronto, agregó que con la salida de González Nicolás se abre la posibilidad de una mayor coordinación y confianza entre autoridades estatales y municipales juarenses.Almaraz Ortiz se desempeñó como fiscal de la zona Centro en la administración de Duarte –desde febrero de 2014–, por lo que ayer, al trascender este cambio en la Policía juarense, el secretario general de Gobierno estatal, César Jáuregui Robles, advirtió que “no debe haber un reciclaje de personajes que pertenecen al mismo grupo que sirvió a la anterior administración estatal”.Sin embargo, Jáuregui indicó que el Gobierno del Estado respeta las decisiones que tomen los ayuntamientos en materia de nombramientos de funcionarios de cualquier orden.“El Ejecutivo del Estado será respetuoso de la autonomía del Ayuntamiento de Juárez para nombrar a sus funcionarios, sin embargo, tras la renuncia de González Nicolás, se espera que el nombramiento definitivo del secretario de Seguridad Pública recaiga en una persona con quien se pueda establecer una relación de comunicación, confianza y coordinación entre ambas instancias de gobierno”, dijo.Añadió que Almaraz Ortiz, si es ratificado en el cargo, como cualquier funcionario de áreas de seguridad pública deberá someterse a exámenes de confianza y sujetarse a los resultados que arrojen.Junto a Cabada, en la conferencia de prensa donde se dio a conocer su renuncia, Jorge González Nicolás explicó que cuando inició la administración existía el temor de que la violencia regresara a Juárez y fue cuando el alcalde le solicitó acompañarlo “en este primer tramo y lo hicimos con mucho gusto”.Sobre los señalamientos del gobernador acerca de que él violentó el procedimiento de la investigación de enriquecimiento ilícito en contra de César Duarte, el exfiscal dijo que esa fue una de las tantas cosas que se mencionaron en su contra.“Aquí estuvimos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública sin distraernos, haciendo un trabajo para Ciudad Juárez con estos resultados y han sido una serie de señalamientos de carácter político que no nos han distraído”, indicó.Antes de anunciar el relevo de titular en corporación, Cabada dio conocer los resultados de la Policía Municipal en lo que va de su administración, destacando el aumento de mil por ciento en las detenciones de narcomenudistas y decomiso de drogas, así como la reducción de homicidios y de robo de vehículos.Desde su nominación para dirigir la Policía Municipal – a principios de octubre– el exfiscal González Nicolás desató el primer enfrentamiento entre el alcalde Cabada y el gobernador Corral Jurado.Desde entonces, la relación entre ambos funcionarios se mermó desde que el presidente municipal anunció que le pidió al exfiscal general que lo acompañara en su gestión desde la Secretaría de Seguridad Pública.De inmediato fue impugnado por Corral, quien reaccionó afirmando: “el desatino es enorme; simplemente a contrapelo de los tiempos de cambio y de renovación ética”.Incluso, en un comunicado, el Gobierno estatal impugnó a González Nicolás, “contra quien pesan acusaciones que cuestionan el desempeño en el encargo que tuvo”.El Cabildo avaló el nombramiento el 10 de octubre, pero el golpeteo desde el Estado continúo en su contra, por lo que el 25 de octubre, Cabada dijo que se debía dar “un tiempo razonable” al secretario de Seguridad Pública.“Luego entonces en base a los resultados se va a poder demostrar si tenía yo o no la razón. Si no la tengo tendré que hacer las modificaciones que tenga que hacer, pero vamos en buen camino”, declaró entonces el alcalde.El regidor panista Hiram Apolo Contreras Herrera, quien fue uno de los ediles que impugnó al ahora exjefe de la Policía, aseguró ayer que el presidente municipal nunca dijo que iba a estar sólo por este año, y por el contrario en la toma de protesta lo defendió “a capa y espada”.“No sabemos si el presidente municipal va a seguir pagando facturas políticas electorales al exgobernador César Duarte porque quien ahorita asume la posición es otra persona cercana al exgobernador”, expuso.El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz Ortiz, designó a Ricardo Realivazquez Domínguez, como director de la corporación, en sustitución del comandante Pablo Ernesto Rocha Acosta.Realivazquez es originario de la ciudad de Chihuahua y cuenta con experiencia dentro de la Policía Estatal Única, ya que fue el jefe de la división Preventiva en la pasada administración.Rocha presentó su renuncia ayer por la tarde, después del anuncio que hizo el alcalde Cabada sobre la renuncia de González Nicolás en la SSPM. (Araly Castañón, Patricia Mayorga / El Diario)• 16 años de experiencia en la gestión públicaHa ocupado los siguientes cargos:•Jefe del Departamento Jurídico en la Dirección de Asuntos Internos del Municipio• Director Jurídico de Seguridad Pública• Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado• Fiscal en la Zona Centro en la pasada administración

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.