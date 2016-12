Temen policías cascada de renuncias

Que mire a la tropa, piden policías municipales al presidente Armando Cabada tras conocer la renuncia de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública Municipal.En su lugar, y por tiempo indefinido, el edil nombró a Sergio Almaraz Ortiz, quien ha sido considerado “mano derecha” de González Nicolás en los últimos años y a quien invitó a trabajar al área jurídica de la Policía Municipal.La salida del abogado no fue una sorpresa para los agentes preventivos, quienes tuvieron conocimiento del viaje que realizó González Nicolás y el director Pablo Ernesto Roca Acosta a la ciudad de México, para practicarse los exámenes de confianza, cuyos resultados no han sido revelados.Los oficiales hoy se enteraron por los medios de comunicación de la renuncia del secretario y salieron a laborar en medio de expectativas por “la cascada” de renuncias, pues González Nicolás trabajaba en la creación de una mini Fiscalía y para ello contaba con personal que colaboró con él en la Fiscalía General del Estado.Los agentes entrevistados ayer por El Diario, a condición del anonimato, afirmaron que entre las filas de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal existen elementos valiosos y con la capacidad de dirigir la corporación “sin meter para nada de política”.“Hay agentes en preparación constante, elementos que nunca tendrán la oportunidad de llegar al grado máximo de secretario o director de Policía, porque siempre ponen a personas afines al partido o al presidente”, expuso un agente del Distrito Valle.Otro oficial dijo que en la medida que estos cargos se apeguen al Servicio Profesional de Carrera se logrará depurar la corporación, pues nadie sabe mejor que un policía quienes son sus compañeros.Los agentes dijeron desconocer el trabajo en materia de prevención del delito que haya realizado Almaraz Ortiz, pues tampoco conocieron el plan de trabajo de González Nicolás, ya que las órdenes “las bajaba” directamente Rocha Acosta y el lenguaje que empleó fue “mano dura” contra el personal.• El archivo periodístico refiere que Sergio Almaraz Ortiz se formó como ministerio público en la Escuela Estatal de Policía, estuvo adscrito en la Fiscalía Zona Norte, a las unidades de investigación de delitos patrimoniales, narcomenudeo, delitos con detenidos y como coordinador de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos.• El 24 de febrero del 2014 fue nombrado nuevo fiscal de la Zona Centro, sin embargo, su labor fue duramente cuestionada por la impunidad que prevaleció en varios casos de alto impacto, como secuestros, robos, ejecuciones y eventos masivos.• Almaraz Ortiz tiene 38 años, es licenciado en Derecho que cursó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fue padre fue abogado Sergio Dante Almaraz Ortiz, asesinado en el 2006 y cuyo crimen aún no se ha resuelto. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

