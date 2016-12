Alcanza a juarenses para 6 litros de gasolina

Mientras que los residentes de El Paso, Texas, tienen la capacidad de comprar hasta 120 litros de gasolina con un salario mínimo diario de 58 dólares por jornada (es decir, mil 199 pesos), a los juarenses sólo les alcanza para comprar 6.43 litros con los 80.04 percibidos diariamente por ley.Este domingo entran en vigor los precios fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismos que subsidiados y con un aumento del 15 por ciento representarán reducción en la capacidad de compra del residente juarense.Con la gasolina Magna a 12.44 y la Premium a 15.35, el salario diario de un juarense sólo alcanza para 6.43 litros de la gasolina estándar y 5.21 de la línea roja.En caso contrario, los mil 199 pesos de salario mínimo diario de un paseño –quien gana 7.25 dólares por hora– rinden para 120.18 litros (a 9.98 por unidad) y 105.17 (a 11.40) de las gasolinas mencionadas.Con las nuevos precios, los juarenses necesitarán invertir 9.32 y 11.50 salarios mínimos para llenar el tanque de 60 litros de un auto promedio, es decir, para Magna necesitan 746.4 y para Premium 921 pesos.Los paseños cuentan con un mayor poder adquisitivo y los precios de las gasolinas en El Paso son menores, debido a que los 599.11 y los 684.24 requeridos para cargar al máximo un automóvil lo pueden solventar con el salario de un día.Las organizaciones empresariales y analistas han manifestado que los precios fijados para el plazo del 1 de enero al 3 de febrero, no están del todo claros en su fórmula e implican afectaciones para el consumidor.La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez reconoció que el alza de los precios sí generará fuga de compradores a la ciudad de El Paso pero dijo que sólo se irán quienes tengan viajes frecuentes a la ciudad vecina.La asociación nacional publicó en su portal oficial que “la gasolina no depende de los expendedores de ésta” y que “los costos son impuestos por la autoridad” tienen que acatarlos.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo comentó que la SHCP no ha aclarado bajo qué criterio generaron el aumento –a pesar de difundir la formula–, debido a que se registra un alza repentina del 15 por ciento entre la última semana de diciembre (10.96 Magna y 13.34 Premium) y los primeros diez días de enero (12.44 y 15.35, respectivamente).

