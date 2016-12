Alerta Municipio por fraude con material de construcción

Personas desconocidas se dedican a engañar a ciudadanos a quienes les ofrecen material de construcción por parte de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio a cambio de diferentes cantidades de dinero, por lo que autoridades lanzaron una alerta para que la ciudadanía evite caer en este tipo de fraude.María Antonieta Pérez Reyes, titular de la dependencia, informó que en lo que va de la presente administración se recibieron reportes por parte de al menos 15 personas que han sido estafadas con cuotas de 200, 300, 500 y hasta mil pesos a cambio de material de construcción.Dio a conocer que recientemente se detectó que una persona se hace pasar por empleado de Gobierno y pide dinero a personas de bajos recursos a cambio de recibir material de construcción.El hombre tuvo contacto con una ciudadana a quien le solicitó mil pesos para entregarle vales canjeables por material.La afectada consideró que recibiría un importante ahorro al adquirir diferente tipo de material, por lo que procedió a entregarle mil pesos; sin embargo, cuando acudió a una de las bodegas de la dependencia municipal para hacer efectivo el trueque el personal oficial le informó que la documentación que llevaba carecía de validez.La víctima contó que el sujeto le mostró un gafete en el que se muestra una fotografía y el logotipo de una esfera de Gobierno que no especificó, enseguida le indicó que acudiera a recibir el material a la dependencia municipal.Se pudo establecer que el gafete que presentó el sujeto carece de validez, aunque incluye un código de barras y el número de reloj o empleado, el área de trabajo que establece no corresponde a las funciones que dice ejercer.La hoja que recibió la mujer después de pagarle los mil pesos está llena de faltas de ortografía y de imprecisiones.La supuesta fecha de entrega es del 12 de diciembre del 2016 al 3 de enero del 2017.Pérez Reyes pidió a la población estar alerta, no dejarse estafar y reportarlo de inmediato al 911.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.