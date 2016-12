Estables, mayoría de hospitalizados por camionazo

Diecinueve de las personas que resultaron lesionadas durante el accidente carretero del camión ‘pirata’ el pasado jueves permanecen hospitalizadas en cuatro ciudades diferentes.La mayoría de ellas se reporta estable y sólo dos están en condición grave, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez.En esta frontera, cuatro de las cinco personas heridas abandonaron ya el hospital, dio a conocer Rosendo Gaytán, vocero del IMSS.Luego de ser estabilizada, la otra víctima, identificada como Julissa Orozco Figueroa, de 16 años, fue trasladada al Hospital General, agregó.El Diario intentó comunicarse con Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II –de la que dependen esas últimas instalaciones médicas–, para conocer el estado de salud de esta menor, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.De acuerdo con Gaytán, las personas dadas de alta del Hospital General Regional (HGR) 66 del IMSS son Edith Palacios Martínez, de 35 años, y sus hijos, José Ángel, de 15; Gabriela, de 13, y Juan Pablo, de 5.“Mi hermana todavía no puede hablar bien porque trae collarín. Aparte ella llora cuando me quiere decir algo porque le da tristeza lo que pasó. A la niña le duelen las piernas. Le hicieron radiografías y dijeron que estaba bien, que sólo estaba lastimada”, dijo Oralia Palacios Martínez, hermana de Edith.En el percance vial, ocurrido el jueves por la madrugada en el kilómetro 223+900 de la carretera Gómez Palacios-Jiménez, murieron 11 personas y otras 33 resultaron lesiones.Presuntamente el conductor del camión ‘pirata’ invadió carril y chocó de frente contra un tráiler; ambos choferes murieron.El autobús provenía de Chiapas y se dirigía a esta frontera, a donde llegaría a un local en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres Universidad, en el suroriente de la ciudad.Tras enterarse de lo que había ocurrido luego de que uno de sus sobrinos se lo contó vía telefónica, Oralia Palacios Martínez condujo hasta Jiménez para recoger a sus familiares.“Nos fuimos en cuanto mi sobrino nos habló en la madrugada que tuvieron el accidente, a ver cómo estaban los niños porque ellos no conocen a nadie ahí. Fuimos por ellos”, relató la mujer. (Con información de Francisco Córdova)• Niño, 3 años, Hospital Infantil, grave• Mujer, 34 años, Hospital General, grave (inconsciente)• Mujer, 56 años, Hospital Central, estable• Niña, 7 años, estable• Mujer, 61 años, estable• Hombre, 52 años, estable• Mujer, 26 años, estable• Hombre, 39 años, estable• Mujer, 35 años, estable• Mujer, 56 años, estable• Mujer, 30 años, heridas leves (Centro de Salud)• Hombre, 24 años, golpes leves (Centro de Salud)• Mujer, 38 años, IMSS• Hombre, 47 años, IMSS• Mujer, 38 años de edad, IMSS• Mujer, 17 años de edad, IMSS• Hombre, 22 años, IMSS• Hombre, 27 años, estado inestable• Julissa Orozco Figueroa, de 16 años, estableAlta:• Edith Palacios Martínez, de 35 años (Juárez)• José Ángel López Palacios, de 15 (Juárez)• Gabriela López Palacios, de 13 años (Juárez)• Juan Pablo López Palacios, de 5 (Juárez)• Niño de 4 años, sin lesiones (Jiménez)Fuente: Salud estatal / IMSS

