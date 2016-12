Con amuletos y rituales invocan amor y fortuna

Cargando

Los amuletos, cuarzos, veladoras y lociones para el amor y el dinero son los artículos que durante los últimos días tienen mayor demanda, pues los usan en diversos rituales para recibir el año 2017, de acuerdo con clientes y vendedores de estos productos.María Fragoso adquirió ayer una serie de veladoras en color rojo para atraer el amor y en amarillo para el dinero. Aseguró que es la primera ocasión que adquiere esos productos y espera que le funcionen. Dijo que gastó cerca de 100 pesos y espera ver mejoras en su economía.Ella fue una de las compradoras que acudieron ayer al Mercado Cuauhtémoc, caracterizado por ofertar un sinnúmero de artículos relacionados con esas creencias.Wendy Moreno, una de las vendedoras, explicó que las ventas aumentan considerablemente a finales de año.Mencionó que las veladoras son los productos más vendidos, tienen diferentes funciones. “Son para el amor, el dinero, la abundancia o la salud... la que más se vende es la del amor”, expresó Moreno. En las negociaciones se observan anuncios de “baños para el 2017”, que consisten en lociones y jabones para atraer el dinero.También venden pequeños amuletos “preparados”, es decir, con baño de aguas aromáticas y semillas de la abundancia, en 65 pesos.“La pieza viene en una bolsita de tela, se hace la preparación y la gente la guarda en su bolsa, eso sirve para tener dinero y sobre todo para que rinda”, informó la comerciante.Dice que los compradores son mayormente mujeres pero también hay hombres que buscan algún artículo para encontrar el amor durante el 2017.Aunque la serie de rituales no tienen un sustento científico personas como María Fragoso, destacan que es importante tener fe y seguir las indicaciones de los vendedores.Además se venden cuarzos, pequeñas piedras que afirman se usan para absorber las malas energías. “Depende el tamaño pero el más barato es de 10 pesos, tenemos precios bastante accesibles”, expuso Moreno.Algunos de los principales compradores son extranjeros, gente de Estados Unidos que adquiere productos para utilizarlos durante todo el año.“Los mismos clientes nos dicen que todo lo que les vendemos les ha funcionado por eso regresan a buscar más producto”, explicó.Además recomendó que la gente hoy por la noche barra su hogar en dirección hacia la calle para sacar lo malo que perduró durante el 2016; caminar por la calle con un par de maletas para tener muchos viajes y consumir las 12 uvas con sus respectivos deseos a media noche.Otro de los rituales son las prendas interiores de diversos colores, rojo para el amor y amarillo para el dinero.Isabel Ramírez es una de las fieles seguidoras de estas actividades y ayer acudió a la zona Centro para buscar prendas en color rojo.“Pues ando en búsqueda de ropa interior barata y roja porque ahora les subieron mucho el precio, pero lo importante es seguir con el ritual que en lo personal me ha resultado muy efectivo”, expresó la compradora.Dice que los precios han aumentado hasta en un 30 por ciento, ahora superan los 60 y 90 por pieza. “Yo compré varias prendas el año pasado y estaban más económicas pero aun así me voy a llevar varias porque hay que mantener el amor”, expresó Ramírez. (Maricela Morones / El Diario)

