Liberan mañana precio del gas LP

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) iniciará mañana la liberación del mercado pero las empresas aún no han confirmado los precios con los que iniciarán el 1 de enero.El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, confirmó la semana pasada la flexibilización del mercado, en el que se el valor del combustible se ajustará bajo el modelo de la oferta y la demanda.El precio promedio registrado ayer en el GLP, se mantuvo a 7.01 pesos por litro y 13.13 el kilogramo.En una consulta de precios a Z Gas y Servigas, personal de la empresa dijo que no había nada confirmado u oficial por el momento pero admitieron que sí variarán con el inicio del año.El Diario pidió información a las empresas gaseras la mecánica en la que fijarán los precios o un posicionamiento oficial, pero no han dado a conocer hasta el momento nada.De acuerdo con García Alcocer, la flexibilización de los precios del combustible dejará de publicarse cada mes el valor máximo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y comenzará a regirse por la oferta y la demanda.Un hecho que fomentará “la competencia en la comercialización” y variaciones en los precios dependiendo de los costos de producción que asuma cada uno.Sin embargo, agregó que la liberación de los precios tendrá por parte del órgano regulador un “seguimiento puntual” diario.La subsecretaria en Juárez de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que continuarán con las verificaciones comercializadoras de GLP en la frontera.El subdelegado Iván Lara Rendón dijo que aún no tienen las acciones concretas para los operativos, pero afirmó que tienen “la facultad de revisar estos establecimientos con el fin es proteger los derechos de los consumidores y garantizar los litros de litros”.“Estaremos revisando que los cilindros estén dando las cantidades correctas y que las pipas estén dando los loteos correspondientes, incluso si es necesario supervisaremos a fondo hasta la unidad repartidora”, explicó.El comisionado presidente de la CRE explicó que una de las novedades que fomentará la competencia entre empresas, se fundamenta en que los expendedores podrán cargar GLP en las plantas refinadoras sin la obligación de tener instalaciones físicas para el almacenamiento. (Abraham Rubio)

