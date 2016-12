Urgen frente vs ‘megagasolinazo’

Ante el ‘megagasolinazo’ que entra en vigor el domingo, organismos empresariales señalaron la necesidad de armar un frente y una estrategia para informarle al Gobierno federal el daño que está por causar a esta ciudad.Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (DECJ), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y el Colegio de Contadores de Ciudad Juárez solicitaron aplicar un precio competitivo con el de El Paso, donde a partir del primero de enero el combustible será hasta 20 por ciento más barato.El sector empresarial advirtió que el incremento significa un golpe mayor al que la Federación le asestó a Ciudad Juárez con el aumento del IVA hace apenas tres años.Presidentes de cámaras y colegios señalaron que el aumento de 15 por ciento a la gasolina –que acumula 40 por ciento anual en el caso de la Magna–, ha hecho crecer el temor de que la economía enfrente un freno grave o que incluso pueda caer en una nueva crisis, si se suman otros factores como el dólar o la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus inciertas consecuencias.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Canirac, dijo que la ciudad aún no se recupera de los efectos que trajo el aumento del Impuesto al Valor Agregado el primero de enero de 2014.Indicó que este aumento a la gasolina llega en un contexto muy difícil. Recordó que el dólar –la moneda de la que depende más de la mitad de la economía de la ciudad– es muy caro y volátil en este momento.La líder del gremio restaurantero dijo que la divisa americana por sí solo se encareció más de 20 por ciento en el año y ha provocado aumentos en alimentos y energéticos. Durante el año, agregó, algunos alimentos como la carne han subido entre 40 y 60 por ciento, porque son de importación y se pagan en dólares.Además existe incertidumbre sobre lo que pasará con la maquiladora –de la que depende más del 80 por ciento de la economía local– provocada por Trump antes de su llegada a la presidencia de Estados Unidos.“Si al panorama económico actual le agregas que la gasolina nos va a costar 40 por ciento más que hace un año, pues es un tiro de gracia porque la gente que ya estaba saliendo a comer a nuestros lugares va a dejar de hacerlo, y va a dejar de gastar en ropa y en otras cuestiones que eran lo que movía la economía local”, afirmó.Sergio Arturo Parra Tapia, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, dijo que Juárez ya sabe lo que es tener una gasolina más cara que El Paso, porque hace 15 años así era.El contador, quien participó de las gestiones para lograr la homologación del precio de la gasolina, agregó que en el año 2000 las filas para ir a El Paso eran por la gasolina, pues los juarenses se iban a comprarla allá porque les costaba 20 por ciento más barata, justo como quedará a partir del primero de enero.Anticipó que una vez que la gente empiece a sentir en su bolsillo el gasto, fácilmente va a decidir ir a El Paso y a buscar los huecos en los que haga menos tiempo para cruzar a llenar su tanque una vez por semana.“Si la gente se va no sólo va a consumir gasolina, sino muchas cosas más y eso significa millones de pesos menos en nuestra economía”, agregó Parra Tapia.El presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapién de Anda, señaló que aunque el Gobierno federal haya tenido la intención de mantener precios de la gasolina de Juárez competitivos contra los de El Paso, lo cierto es que no lo logró y tendrán que hacer los ajustes necesarios si no quiere que la economía sufra.Mientras en el resto del país la gasolina subirá hasta en 16.59 –en el caso de Puebla–, en la frontera se aplicará un esquema especial de precios que cambiará cada semana para mantener la competitividad contra las ciudades fronterizas de Estados Unidos.El método quedó establecido en una acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes pasado. Para los primeros 10 días del año, Juárez tendrá la gasolina Magna en 12.44 y la Premium en 15.35 pesos el litro, los precios más baratos de todo el país.Aun así, el combustible en esta ciudad será más caro que el de El Paso, por lo que el esquema de homologación queda sólo en una buena intención.Si el domingo el precio de la gasolina en El Paso se mantuviera igual que ayer por la tarde –estaba hasta a 1.86 dólares por galón–, quedará un 20 por ciento más barata que la comprada en México a un tipo de cambio de 20.75 detectado en centros cambiarios.“De nada sirve que el Gobierno nos ofrezca el precio más barato del país, si en realidad al cruzar el puente los juarenses la van a poder comprar más barata”, dijo Sapién de Anda.Cuestionó que la Federación quiera amortiguar las pérdidas que ha tenido en ingresos petroleros a costa del gasto que los mexicanos hacen en gasolina, cargándole más del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).El presidente de DECJ dijo que eso va contra la intención del Gobierno estatal y el sector empresarial de despertar en Juárez a sectores económicos distintos a la maquiladora, porque va a frenar el desarrollo comercial en primera instancia y se va a llevar parte de la derrama de Juárez a El Paso en fuga de divisas, y al centro del país en forma de impuestos.El vicepresidente de la Canacar, Manuel Sotelo Suárez, manifestó que al subir el diésel –que aumentará un 16 por ciento desde pasado mañana–, se aumentarán los precios de todos los productos que son trasportados por carretera.Agregó que los transportistas van a tener que aumentar los precios de los fletes, algo que también afecta a la competitividad de Juárez como centro industrial, porque se encarece el costo final de los productos que hace la maquiladora. (Martín Coronado / El Diario)

