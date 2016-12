Eviten despachar gasolina en garrafones: alcalde

La Dirección de Protección Civil empezó a visitar las gasolineras de la ciudad para solicitar que eviten vender gasolina en garrafones, a fin de evitar accidentes, aseguró este día el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Exhortó a los juarenses a que no hagan compras de pánico, ya que esto pondría en riesgo sus vidas y las de terceras personas.“Se hace un llamado para que no lo hagan porque pondrían en riesgo la integridad de sus vidas y la de sus familias, no hemos detectado aun esta situación pero ya he dado instrucción a Protección Civil para que nos demos a la tarea de revisar las gasolineras y solicitarle a los propietarios de estas, que no estén dando el servicio a quien vaya de manera obvia a tratar de almacenar combustible”, indicó el alcalde.Dijo que de hacerlo, la persona que adquiera la gasolina se beneficiará solamente una semana y perderá mucho, ya que podría ocasionar algún accidente.“Nos puede mucho sobre todo por el bolsillo de los juarenses que nos vemos afectados y el municipio también representará gasto extraordinario de 800 mil pesos mensuales, pero haremos los ajustes necesarios para que sea menor el impacto”, explicó.Indicó que el aumento en el precio de la gasolina a partir de enero desfavorecerá especialmente a las personas que menos tienen, y a quienes usan sus vehículos como herramienta de trabajo.Señaló que no comprende ni está de acuerdo con estas medidas del Gobierno Federal, ya que la disparidad en el precio de la gasolina de Juárez y El Paso, Texas, provocará otro problema en la frontera, pues los juarenses se irán a la vecina ciudad a surtir sus vehículos de combustible, y esto causará largas filas en los puentes internacionales.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.