Sin evidencia, que usara Serrano unidad oficial en su campaña

La Contraloría no encontró elementos que demostraran que la camioneta oficial del presidente municipal fue utilizada en la campaña del exalcalde, Enrique Serrano Escobar, aseguró la titular de la dependencia, Flor Karina Cuevas Vázquez.Dijo que se buscó en videos, fotografías, pero no hay rastro de que la Suburban modelo 2010 color blanco se haya utilizado en la campaña del priista Serrano, quien buscaba la gubernatura.“No se pudo determinar porque no existe una evidencia, mucho menos una declaración de la gente que trabajó con el expresidente municipal”, aseguró.Agregó que se buscó en fotografías publicadas en medios de comunicación, en redes sociales, pero en donde aparecía una Suburban blanca, las placas no coincidían con las de la unidad oficial.“En las que se alcanzaba a ver las placas, no eran esas”, mencionó Cuevas.Dijo que el expediente de la Contraloría municipal se turnó a la Secretaría del Ayuntamiento el 28 de noviembre, para su análisis y se proceda conforme determine el área jurídica.El 3 de noviembre, el Cabildo acordó denunciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) el presunto uso de la camioneta asignada al alcalde por el excandidato a la gubernatura, Enrique Serrano, durante su campaña electoral.A finales de octubre, el alcalde Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer ante los medios de comunicación que el auto oficial del presidente municipal fue utilizado al parecer para la campaña de Serrano Escobar, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura.Mostró que en el costado izquierdo de la Suburban color blanco modelo 2010, había vestigios de hologramas con la frase Camino, y en el derecho estaba la palabra Serrano.Las huellas de que se colocaron calcomanías se observaban en las puertas de la unidad oficial propiedad del Municipio.“Aquí hubo letras y tiene un eslogan, habrá que corroborar si fue utilizada en una campaña política”, señaló entonces Cabada.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.