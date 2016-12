Acuden familiares a agencia de viajes para preguntar por víctimas

El camión ‘pirata’ que chocó hoy en la madrugada cerca de Jiménez, con saldo de 11 muertos y nueve heridos, venía a Ciudad Juárez y algunos de sus pasajeros eran esperados en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad que se ubica en la zona suroriente de la mancha urbana.Karla Janet Nieto Robles, encargada de la oficina expendedora de boletos “Dajaya Tours” que se ubica en avenida Universidad Tecnológica 1651 y Condominio Del Río 1, dijo que el autobús debía llegar a las 10:00 de la mañana.Pero a las 6:30 horas recibió una llamada del encargado de los carros, quien le notificó que había ocurrido un accidente, agregó.“Nos dicen que hay heridos, que hay muertos, pero la cantidad todavía no la sabemos exacta”, comentó.Nieto informó que ella sólo vende boletos para una empresa transportista de Tlaxcala y que los camiones cuentan con aseguranza de la empresa Quálitas.Además, en cuanto la empresa se enteró del accidente, se envió un abogado, expresó. El autobús tiene la razón social “Dajaya Tours” y es un “Sultana”.Dijo que a nivel local no tienen información todavía de quién tuvo la culpa del accidente, ni de la cantidad de pasajeros que venían a Ciudad Juárez.“El camión venía para Juárez, salió de Chiapas y venía para Juárez”, agregó. Traía 45 pasajeros.Temprano, unas 10 personas acudieron a solicitar información sobre sus familiares y se les notificó lo que se sabe, dio a conocer.El negocio consiste en un cuarto de 2.5 por 2.5 metros, con un escritorio y una silla, y se ofrecen boletos para viajar a comunidades de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.Los parientes manifestaron su nerviosismo y preocupación por el accidente, dio a conocer.“Ya vinieron, han venido como 10 personas y la poca información que se nos ha venido dando se las hemos informado”, agregó.Hasta el mediodía, todavía no tenían lista de víctimas ni más información que esa, informó. “Sabemos que todavía están maniobrando”.Expresó que el local tiene permiso de Uso de Suelo de la Dirección de Protección Civil y Licencia de Funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio.Es decir, opera legalmente como agencia expendedora de boletos de 9:00 a 16:00 horas, comentó.La mañana de este jueves, un tráiler impactó de frente a un camión de pasajeros en la caseta de Savalza, en la carretera de Jiménez a Torreón.El salado es de 11 pasajeros fallecidos y nueve lesionados, informó la Policía Federal.El camión venía desde Pijijiapan, Chiapas, hacia Ciudad Juárez, mientras que el tráiler viajaba de esta frontera a Monterrey, Nuevo León.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.