Suman 34 decesos estas vacaciones

Durante la actual temporada vacacional, 34 personas han muerto y otras 26 sufrieron lesiones en accidentes viales en carreteras de todo el estado, informó la Policía Federal.De acuerdo con un reporte emitido por la corporación, la mayoría de los percances ocurrieron en tramos de jurisdicción federal, donde se contabilizan 26 decesos y 24 heridos en 20 accidentes, así como pérdidas por 2 millones 837 mil pesos.En la temporada vacacional decembrina del año pasado, en el mismo período se habían registrado 6 muertes y 19 lesionados en 14 sucesos, además de daños por 790 mil pesos.La Policía Federal (PF) reiteró el exhorto a los automovilistas para que atiendan las recomendaciones preventivas.Tan sólo en dos colisiones ocurridas ayer, el número de pérdidas humanas se duplicó en relación con los primeros días del actual período vacacional. En ambos hechos sumaron 15 fallecimientos.El comisario de la PF, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, recordó a los conductores que deben extremar precauciones en las carreteras.Las principales recomendaciones son no manejar cansados ni bajo el influjo del alcohol, tampoco deben guiar las personas que tomen medicinas para dormir y para la presión arterial.“Se pide que moderen la velocidad, que disfruten el viaje, no presionarse para llegar. Si están cansados les pedimos que se queden en algún hotel, que no se esfuercen en guiar, que consideren que el traslado en la carretera es parte del viaje”, señaló el jefe policiaco.Llamó a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad, no hablar por celular ni enviar textos mientras manejan y utilizar la extrema derecha en autopistas de cuatro o más carriles.También verificar el depósito de agua para que funcionen los limpiadores del parabrisas, que el sistema para desempañar los vidrios esté en buenas condiciones, no llevar objetos en el tablero ni en la parte posterior que impidan la visibilidad y no transportar personas en el lugar destinado para la carga.Además sugirió leer el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal antes de salir de viaje. (Blanca Carmona / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.