Van duro contra baches

El Ayuntamiento reasignó 80 millones de pesos para aumentar la inversión de este año a trabajos de bacheo, rehabilitación de parques y construcción de cuartos rosas, entre otros trabajos. El recurso estaba destinado a diversas obras, pero no se utilizó por el Gobierno anterior y el Cabildo acordó destinarlo ayer a prioridades de la administración actual.La aprobación se hizo en sesión extraordinaria del Ayuntamiento, en la que los ediles del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron que en 2017 se liciten las obras, porque actualmente se han asignado de manera directa.“Es lamentable que a la fecha prácticamente todos los recursos de esta administración sean entregados de manera directa a proveedores sin licitar ni concursar”, expuso el regidor del PAN, Hiram Apolo Contreras Herrera.El coordinador de la fracción albiazul, Eduardo Fernández Sigala, solicitó igualmente transparentar la asignación de recursos para evitar que se convierta en una práctica frecuente de la administración.“Pedimos transparencia, claridad y que no se vuelva un tema común la asignación de los recursos”, mencionó.El alcalde Armando Cabada Alvídrez explicó durante la sesión de Cabildo que los trabajos se concedieron directamente a 44 empresas locales, porque este año ya no había tiempo para realizar el proceso de licitación.Expuso que la reasignación de recursos se hizo para no perderlos en 2017, debido a que fueron fijados por la Federación.“Estaban destinados para otras áreas del Municipio, otras que ya estaban condicionados y que teníamos que comprometerlos este año, por eso es la importancia de hacer la reasignación aprobada por el Cabildo”, declaró al final de la reunión en rueda de prensa. (Araly Castañón)

