Pega ‘gasolinazo’ a economía local

El incremento en el precio de las gasolinas ‘golpeará’ el bienestar de todas las familias y especialmente el de las que menos recursos tienen, advirtieron directivos de instituciones y empresarios.El martes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) adelantó que los combustibles subirán hasta un 15 por ciento durante los primeros días del próximo año, lo que dejará los valores de la Magna en 12.44 pesos por litro y la Premium en 15.35.Para Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las Comunidades (CODIC), el alza “es una medida drástica” para toda la población, que traerá consigo carencias importantes y acentuadas en la gente más desprotegida económicamente.Reprobó que, desde su punto de vista, las autoridades parezcan no tomar en cuenta a estos sectores que, dijo, ni siquiera podrán “amortiguar” el impacto con el incremento que hace poco fue aprobado para el salario mínimo.“La vida gira alrededor de la gasolina”, comentó. “Creo que sí va a tener un impacto muy fuerte en la población. Creo que no se está midiendo el Gobierno federal. Denota que económicamente el país está mal. La reforma energética, por supuesto, no es así como nos la pintaron”.Por ese motivo es importante que la población y las organizaciones de la sociedad civil presionen al gobierno para que reconsidere estos “exorbitantes” incrementos, señaló.Directivos de cámaras empresariales advirtieron que el incremento decretado al precio de las gasolinas generará una escalada de precios en bienes y servicios en perjuicio de todos, de particulares y empresas.El director de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Chihuahua, Carlos Dávila Sánchez, calificó de “altísimos” los aumentos a las gasolinas y el diésel, además de que eso desencadenará el incremento de muchos otros productos, de los cuales, el flete viene a ser el fuerte de los costos de los productos.Señaló que el ajuste tendrá un efecto inflacionario sensible y lejos de abonar a un crecimiento o estabilidad económica, lo hará más difícil, generará más volatilidad en los mercados y será un golpe sensible que afectará a todos los sectores.El director de Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Guerrero Alderete Pacheco, dijo que una vez que sube la gasolina, al día siguiente empiezan a llegar los productos de los proveedores con nueva lista de precios, lo mismo desde alimento en lata, aceite comestible, detergente, sopas, pan y no se diga productos de importación.Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), consideró que los habitantes del poniente de sufrirán, en primer lugar, debido a que el transporte público podría naturalmente aumentar sus tarifas pese a la precaria infraestructura urbana que prevalece en esa zona.Expuso que la movilidad se llevará una parte importante del presupuesto de cada una de estas personas porque de algún modo tienen que desplazarse.“En ese sentido, creo que este gobierno y estos impuestos nos están llevando a que la vida de las personas se encarezca más”, señaló la socióloga. “Eso trae todo un estrés para las familias y mucha violencia también. Calificaría esos aumentos como malos, porque a quien más le afectan es a la ciudadanía”.El subsecretario de Gobierno estatal, Ramón Galindo Noriega, dijo que el aumento la gasolina es un duro golpe del Gobierno federal a la economía de Juárez y se suma a otro fuerte impacto que le dio hace dos años, cuando elevó el IVA del 11 al 16 por ciento. (F. Aguilar, M. Quezada, con información de H. Carrasco / El Diario)

