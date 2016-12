Cometen hasta fraude con venta de perros

Organismos protectores de animales coinciden en que la venta de perros y gatos en la vía pública es una práctica que, aparte de servirse de las redes sociales, se concentra con mucha frecuencia afuera de plazas comerciales, sobre todo en las que están ubicadas en la avenida Ejército Nacional.Sin embargo, denuncian, también se registra en otros puntos como la calle Aeronáutica y algunos mercados de segunda mano como el que se localiza sobre la avenida Manuel J. Clouthier.El tema cobra relevancia pública porque el martes, inspectores de la Dirección General de Ecología comenzaron a rastrear publicaciones hechas en Facebook con el propósito de comercializar perros y gatos que contravienen las leyes y los reglamentos de esa materia.Esa actividad entre particulares está prohibida por el Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, que deja claro en su artículo 47 que la venta sólo se permite por medio de los criaderos profesionales registrados.Bárbara González, representante del Instituto por la Educación y Defensa Animal (IEDA), dijo que, aun cuando sólo reciben vía telefónica en promedio cuatro reportes por mes, las personas que los ofrecen en la calle reinciden en esa conducta a pesar de que les es advertido que no se permite hacerlo.“Es igual que la piratería: no se pagan impuestos, no se tienen las instalaciones adecuadas. No es bueno. Aparte de ser ilegal, a las mascotas las explotan. Muchas veces no son de raza, pero los venden como tales y los venden enfermos. La gente no tiene experiencia y así los compran”, comentó la activista.Desde el punto de vista de María Luisa Carrillo, presidenta de la Asociación Pro Defensa Animal (Aprodea), la comercialización de animales tanto en las calles como a través de las redes sociales es una lucrativa práctica que, por las condiciones en las cuales se realiza, sólo los perjudica.De acuerdo con la fundadora de Aprodea, los perros que más son sometidos a esta situación son de las razas pastor alemán, pitbull, french poodle, san bernardo, pug y chihuahua, aunque los denominados mestizos no se salvan.“Hemos detectado que en la avenida Ejército Nacional se ponen por donde está el S-Mart descaradamente 20 camionetas y carros vendiendo. La ley tiene que ser más dura con esta gente porque la quitan y vuelve. Nosotros lo hemos reportado mucho a Comercio, pero van y los quitan y al otro día están de vuelta”, señaló.El problema, indicó, es que en ocasiones las personas no saben que están adquiriendo animales que no tienen vacunas o que incluso están enfermos porque no los reciben con un certificado veterinario.“No se trata de hacerlo (exigir el cumplimiento de la ley) porque ‘a ti te gustan los perros’”, expuso González. “Es un problema más allá de lo que mucha gente y desgraciadamente las autoridades pueden ver. Es un problema muy serio. Falta total difusión. Ni siquiera hay poquita; falta mucha difusión sobre el tema”.