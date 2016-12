Entrará cine Victoria a ‘terapia intensiva’

La familia Devlyn, propietaria del edificio del antiguo cine Victoria, planea rescatar el inmueble para construir un teatro, dos salas de cine y un centro comunitario, para ello creará un fideicomiso integrado por empresarios, el Club Rotario y el Municipio.Las obras de remoción empezaron hace un mes con la recuperación de la fachada y se planea terminar esos trabajos en febrero o marzo del año que entra, aseguró William Devlyn, encargado del proyecto de rehabilitación.“La fachada conlleva básicamente quitar el enjarre original, se está retirando todo eso y se está poniendo uno nuevo, rescatar las decoraciones que eran de concreto y las de cantera, retirar todos los aires acondicionados exteriores, reacondicionar y rescatar herrerías y finalmente la limpieza de todas las fachadas”, explicó.El inmueble de unos mil 800 metros cuadrados de construcción se ubica en la esquina de la avenida 16 de Septiembre y Francisco I. Madero.El antiguo cine estaba abandonado y por dentro fue vandalizado, además varios incendios destruyeron su interior.En el anteproyecto se contempla construir un centro comunitario, una sala de teatro y dos de cine, dio a conocer ayer el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, en un recorrido por el inmueble.William Devlyn aseguró que hasta el momento se desconoce lo que costará la recuperación del edificio, pero adelantó que se creará un fideicomiso para sumar aportaciones de la iniciativa privada y del Gobierno.“Ahorita no tenemos una cifra específica. Lo que queremos es arrancar, poner el ejemplo no sólo para nosotros, también para nuestros vecinos”, mencionó.El alcalde dijo que el Municipio puede conseguir fondos de la Secretaría de Turismo para la rehabilitación, debido a que el sitio se puede convertir en un punto de atracción para los visitantes de la ciudad.“Nosotros estaríamos obligados a rescatar el mercado Juárez que está enfrente, empezar a darle vida al Centro de la ciudad, un proyecto muy grande que ya estamos consultando con expertos”, declaró Cabada.William Devlyn explicó que los incendios que se han registrado en el lugar dañaron únicamente uno de los murales del edificio.Frank Devlyn, uno de los hijos de los fundadores de las ópticas Devlyn, recordó que el negocio empezó aquí en Ciudad Juárez en la calle Anáhuac y actualmente la cadena es la más grande de Latinoamérica.“Tenemos que recordar que si tenemos algo de cariño es a Ciudad Juárez porque aquí se inició, la familia tienes sus raíces aquí, y no lo hemos olvidado, da tristeza que falta mucha limpieza, falta mucho que hacer”, mencionó.Expuso que el edificio se entregó en comodato al Gobierno Municipal desde la administración 2007-2010 para que fuera rehabilitado, pero nunca se hizo nada y ahora la familia Devlyn decidió empezar con las obras para rescatarlo.“Aquí era el estreno de tantas películas y aquí era también donde venían los artistas, yo recuerdo cuando tenía 8 años, ya son muchos ayeres estaba Pedro Infante aquí en el hotel San Antonio, y salió Pedro Infante, las mujeres estaban desmayándose”, contó.El cine fue inaugurado el 29 de julio de 1945, dos meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial pero su construcción inició en 1943 con apoyo del entonces alcalde Antonio J. Bermúdez, de acuerdo con datos históricos.*Fue inaugurado el 29 de julio de 1945*Su construcción inició en 1943

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.