Refuerzan operativos antiebrios

Apartir de hoy se refuerzan los operativos antiebrios en las calles de Ciudad Juárez y permanecerán hasta el domingo, los tendrán mayor personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).El objetivo de la vigilancia es evitar accidentes durante las festividades de año nuevo, principalmente por el riesgo de que conductores combinen el alcohol con el volante, informó a través de un comunicado Verónica Jaramillo Arguelles, directora de la corporación.La corporación vial dio a conocer que seguirán en marcha sus programas habituales como lo son el operativo radar, el cual sirve para detectar a los conductores que circulen excediendo los límites de velocidad; así como el operativo carrusel, con unidades en movimiento al límite permitido para marcar la circulación y evitar que los ciudadanos no sobre pasen los límites establecidos.A la par de que se encuentra vigente la campaña “NO Te Pases… Piénsalo”, la cual se enfoca en la concientización de los guiadores para que eviten mezclar alcohol y volante.La DGTM exhorta a aplicar una buena conducta vial al conducir respetando el reglamento de Tránsito y Vialidad, lo cual consiste en evitar utilizar el teléfono celular, no exceder límites de velocidad, no omitir señalamientos, portar siempre el cinturón de seguridad, además de aplicar en todo momento el manejo a la defensiva, así como evitar conducir bajo los influjos del alcohol.“La Dirección de Tránsito hace del conocimiento de los automovilistas que de ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, serán remitidos ante un juez de barandilla, además de que se les retirará su vehículo para trasladarlo a un corralón”, refiere el boletín de prensa.El aliento alcohólico es de .001 a 0.89% BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre). No hay multa.*Primer grado:de .090 a .139% BAC. Multa de 50 a 60 salarios mínimos (sm)*Segundo grado:de .140 a .229% BAC. (60 a 70 sm)*Tercer gradodesde .230% BAC. (70 a 80 sm)A partir del primer grado se asegura el vehículo, se detiene al conductor –puede pagar con servicio comunitario, horas arresto o económico, que es independiente a la multa de Tránsito– y debe tomar el curso de Guiadores de Alto Riesgo para recuperar su automóvil• Sólo un médico de Tránsito puede determinar el nivel con el alcoholímetro• El salario mínimo (sm) es de 73.04 pesosFuente: Municipio / SAT

