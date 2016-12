Publicación en Facebook provocó rapto de bebé

El rapto del bebé de tres meses de nacido ocurrió luego de que vecinos de la familia del pequeño subieron a Facebook una foto del recién nacido y de sus padres para pedir ayuda, debido a que la pareja se encuentra en extrema pobreza.Los afectados tenían un mes de haber llegado a Ciudad Juárez provenientes del municipio de Cárdenas, Tabasco, y habitaban una casa sin vidrios en las ventanas y sin puerta y presuntamente una de las ahora detenidas, María Antonieta Ramírez Lara, llegó al domicilio para ofrecerles ayuda.En la denuncia presentada por la madre de la víctima, de 19 años de edad, y cuya identidad quedó bajo reserva judicial, se señala que María Antonieta le aseguró que también le iban a ayudar con 2 mil 500 pesos mensuales.El 21 de diciembre al parecer la acusada regresó a la casa de la ofendida y le dijo que alistara el acta de nacimiento del recién nacido porque la iba a llevar con las personas que la iban a auxiliarla.La madre del pequeño se hizo acompañar de una sobrina que llevaba a su hijo de 11 meses de nacido. Las dos mujeres y los dos niños abordaron un automóvil Nissan con placas 728-SBA conducido por Héctor Daniel Arreola Velarde, novio de Ana Laura Álvarez Ramírez, quien también viajaba en ese mueble al igual que su madre María Antonia, de acuerdo a la declaración de la ofendida.Las víctimas fueron llevadas a una casa ubicada en el fraccionamiento Lomas del Valle, ahí las mantuvieron retenidas por varias horas hasta que la acompañante de la mamá del bebé, una persona de 28 años de edad, trató del salir del inmueble pero Ana Laura se lo impidió y luego entraron tres hombres que empezaron a golpear a ambas mujeres y les quitaron a sus hijos.Al parecer se trataba de Arreola Velarde, Francisco Javier Ramírez Lara y William Estrada Martínez.La afectada también dijo que a ambas les causaron lesiones con una navaja y con un cuchillo en el cuello y en el pecho a la altura del corazón además a ella le advirtieron que la iban a violar.Horas más tarde el bebé de 11 meses de nacido fue regresado a su madre porque no llevaban el acta de nacimiento de él y luego ambas mujeres fueron llevadas cerca de un baldío cercano a la casa de ellas.Fue hasta 22 de diciembre a las 14:00 horas cuando los elementos de la unidad 724 observaron una camioneta Tahoe color verde atravesada en la calle Valle de Ozorno y a un grupo de personas discutiendo. Luego vieron un Nissan Sedan blanco y procedieron a pedir apoyo y a llevar a cabo una revisión.A los municipales les fue entregada una fotografía del bebé, la cual usaron para compararla con un infante que traía una de las mujeres que era parte del grupo y después trasladaron a la denunciante a Valle de Osorno quien reconoció a su hijo.Ayer inició la audiencia de vinculación o no a proceso contra los seis acusados. La fiscal narró la declaración de la víctima, el parte informativo rendido por los efectivos de la SSPM y los certificados médico y psicológico elaborados a las dos mujeres lesionadas.La diligencia continuará hoy jueves, pues ayer no se presentaron los agentes municipales que hicieron la detención ni las víctimas, quienes fueron requeridas por el abogado defensor de los acusados para someterlas a un interrogatorio.

