Indigna megagasolinazo

Los precios de la gasolina en Ciudad Juárez subirán hasta un 15 por ciento durante los primeros diez días del 2017, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó el valor de la Magna para esta frontera en 12.44 pesos por litro y la Premium a 15.35 pesos, debido a que a partir del 1 de enero se cobrarán los costos de logística por el abastecimiento a cada región.El alza indignó a varios conductores de la ciudad, quienes afirmaron que tendrán que contemplar usar menos el automóvil y explorar otras opciones de movilidad o ‘recortar’ gastos en otras necesidades.A su vez, representantes de cámaras empresariales aseguraron que el encarecimiento de los combustibles ocasionará un incremento también en el valor de otros productos y una fuga de consumidores a Estados Unidos.Señalaron que a pesar de que se mantiene el acuerdo para la homologación fronteriza de los precios, en El Paso, Texas, saldrá aproximadamente 20 por ciento más barato el hidrocarburo que en territorio juarense, de acuerdo con las cotizaciones y el tipo de cambio de 20.60 pesos registrado ayer.Eduardo Camero Godínez, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, dijo que el precio con respecto a El Paso “no se puede homologar completamente debido a que la diferencia máxima va a ser de 15 por ciento en el incentivo fiscal”.Aseguró que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mantendrá la homologación para el siguiente año sin ninguna modificación y el consumidor podrá cargar gasolina con los precios subsidiados.Según la Comisión Reguladora de Energía, el combustible de etiqueta verde registrará en Juárez un aumento del 13.50 por ciento y el de roja del 15.06 por ciento con respecto a los últimos precios del 2016, donde la Magna se vendió a 10.96 y la Premium a 13.34.Los descuentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) previstos para el plazo del 1 al 10 de enero reducirán 3.27 pesos al precio que le corresponde a la Magna y 2.58 en la Premium, es decir, sin el incentivo llegaría a 15.71 y 17.93, respectivamente.Camero Godínez explicó que los precios fijados por la SHCP tiene una nueva fórmula, debido a que los expendedores de cada una de las 83 regiones del país tendrán que pagar por los costos de logística correspondientes a su zona, un monto que antes se pagaba de manera general.El funcionario declaró que el estímulo fiscal lo darán directamente en las estaciones de servicio, con el objetivo de evitar que empresarios mientan para obtener la deducción del IEPS.El precio subsidiado del hidrocarburo posiciona a Ciudad Juárez como la que tiene el combustible más barato de todo de Chihuahua –y el resto de la República Mexicana–, debido a que el estado oscilará entre los 15.71 y los 16.54 pesos desde las primeras horas del 2017 hasta el 3 de febrero.La SHCP informó que luego del 3 de febrero, los valores que dio a conocer ayer dejarán de ser válidos e iniciarán distintas fases.La semana del 4 al 11 de febrero y del 11 al 18 del mismo mes volverán a reajustarse los precios base de los combustibles tipo Magna, Premium y diesel. A partir de la última fecha mencionada, los precios se ajustarán diariamente.Camero Godínez explicó que las urbes que entran en la homologación fronteriza registrarán la deducción del IEPS en los precisos que vaya fijando Hacienda los próximos meses.El funcionario informó que, de igual manera, cuando se liberen los precios del combustible –el 15 de junio en Chihuahua– seguirán los descuentos sobre el valor que impulse el mercado de la oferta y la demanda.Ante el alza, juarenses se quejaron de que ahora tendrán que contemplar usar menos el automóvil. Sin embargo, coincidieron en que utilizar el transporte público no es una opción tan viable por cuestiones de horarios y frecuencia de camiones.Adriana Soriano, estudiante universitaria, dijo que desplazarse en auto le resulta indispensable porque al salir de sus clases a la 1 de la tarde sólo tiene un margen de 15 minutos para llegar al lugar donde trabaja, por lo que, indicó, tendrá que destinar más dinero para el combustible y menos para otras necesidades.Para Liz Ramos Hernández, quien trabaja como cajera de un banco, el alza en el precio de las gasolinas implicará tener que decidir entre usar menos el auto, dividirse con compañeros de trabajo el costo del combustible semana tras semana o viajar en transporte público.Desde el punto de vista de Eduardo Camacho Alarcón, esta última opción es la peor porque los horarios de los camiones son muy irregulares y, además, la mayoría siempre van saturados hacia las 9 de la noche, hora en que termina su jornada de trabajo y tendría que tomar uno hacia su casa ubicada en el oriente de la ciudad.“Claro que hay mucha inconformidad”, dijo el conductor de una camioneta Expedition de 8 cilindros. “Es lógico: Peña Nieto dijo que no iba a haber más ‘gasolinazos’ y hemos ido viendo que no es cierto; la gasolina ha ido subiendo. Ahora, pues a usar los carros menos, no queda otra”.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que el ‘gasolinazo’ será un duro golpe a la economía debido a que muchos rubros incrementarán sus costos de producción, situación que implicará un alza en precios.El gerente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Prado Rojas, dijo que este tipo de medidas del Gobierno Federal lleva a un contexto de incompetencia –con índices altos de inflación en los precios de productos y gasolinazos– frente a las empresas estadounidense.En contraste, Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez, dijo que el alza en los precios no implicará una fuga de consumidores a El Paso, debido a los gastos que implica cruzar la frontera para comprar el combustible.Algunos consumidores reportaron que el alza en los precios implicará un golpe para sus finanzas, debido la gasolina costará hasta 2 pesos más que durante todo el 2016.Usuarios de redes sociales difundieron ayer un video en el que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 4 de enero de 2015 que durante ese año ya no habría más incrementos al precio de la gasolina.El video es el mensaje que el presidente emitió con motivo del Año Nuevo y se dio pocos meses después de que el Congreso aprobara las reformas energética y hacendaria.“A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diesel y el gas LP”, dice Peña en el video.El 1 de septiembre de este año, en un encuentro con jóvenes emprendedores con motivo del Cuarto Informe de Labores, aseguró, sin embargo, que nunca prometió que ya no habría incrementos a la gasolina. (A. Rubio, F. Aguilar/El Diario/Agencia Reforma)