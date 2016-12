Peligran guarderías de Sedesol

Responsables de estancias infantiles adheridas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han dejado de recibir los apoyos económicos otorgados por la dependencia federal como parte de las becas para el cuidado y atención de los infantes.Por esta situación, hicieron un llamado a las autoridades de la delegación de Sedesol en el estado, así como al gobernador Javier Corral Jurado, para que intervenga ante la instancia responsable de liberar los pagos.Ya que de no ser así suspenderán el servicio, afectando a miles de padres trabajadores, así como a niños y niñas que se quedarán sin un lugar para su cuidado, informó Isabel López, quien habla en representación de los dirigentes de dichas estancias.Este recurso es indispensable para el funcionamiento de las 87 estancias infantiles, que atienden a menores de 1 a 4 años y desde el pasado 15 de noviembre dejaron de recibirlo.Según López, la coordinadora de Sedesol en el estado, Karina Rivas, atribuyó la tardanza a la Secretaría de Hacienda, quien les aseguró, es la responsable de no haber liberado los pagos.“Si nosotros no tenemos un subsidio no tenemos la solvencia para mantener una estancia como Sedesol y las autoridades nos piden”, externó López.Comentó que el apoyo federal varía en cada una de las estancias pero que regularmente reciben por mes entre 20 y 30 mil pesos para el sustento de las guarderías, dinero que se utiliza para realizar los pagos de las asistentes, los servicios, así como otros gastos diversos.Comentó que cada asistente recibe un pago de 800 pesos semanales.Mencionó que por cada ocho menores que son tendidos en las guarderías se debe contar con una de ellas, por lo que considera que en promedio a la semana se pagan entre 4 mil y 5 mil de nómina.Esta aportación no solventa todos los gastos, porque además de los sueldos se deben programas infantiles, comidas y servicios, indicó.“Ha habido marchas en México y en la ciudad de Chihuahua, pero nosotros no habíamos hecho nada aquí porque le estábamos dando un margen a nuestra coordinadora en Chihuahua, pero esto ya llegó al límite”, dijo López.Dijo que varias estancias enfrentan demandas laborales, al no pagar a sus trabajadoras el aguinaldo, ni salarios, por lo que algunas de ellas renunciaron.Isabel López comentó que si el viernes no reciben este recurso, las guarderías no abrirán sus puertas el lunes, ya que no cuentan con fuerza laboral y en muchos casos ni con servicios básicos en los inmuebles como la luz o gas.En promedio cada instancia cuenta con 50 niños, por lo que se calcula que más de 3 mil menores quedan a la deriva con esta situación.Comenta que de 40 niños, alrededor de 30 son hijos de padres que trabajan en la industria maquiladora y que pagan un precio de recuperación de 200 pesos semanales.Pero cada niño requiere al menos 400 pesos para ofrecerles el servicio adecuado y con los estándares que les dictan las autoridades, precio que será imposible pagar por los padres de familia quienes regularmente cuentan con más de un hijo.Por su parte, el representante de Sedesol en Ciudad Juárez, Luis Carlos Calleros, comentó que esta situación es un problema que se ha presentado a nivel nacional pero que hoy tendrá una resolución y los pagos correspondientes serán depositados este día. (Alicia Fernández / El Diario)