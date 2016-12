Cambian traje, ahora serán Reyes Magos

Después de terminar exhaustos la tarde del sábado 24 de diciembre al distribuir juguetes a los niños en condición vulnerable, los elementos del Departamento de Bomberos descansaron el domingo de su labor con Santa Claus, sin embargo, ayer empezaron nuevamente la reparación y selección de juguetes para celebrar el Día de Reyes.“El trabajo que hacen Bomberos y Rescate es invaluable en esta Navidad, ellos dedicaron parte de su tiempo libre para trabajar en la reparación y la colecta de juguetes, por eso mi agradecimiento para ellos es eterno”, dijo el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.En esta ocasión, dijo, los bomberos entregarán juguetes a los niños que radican en la Zaragoza, San Agustín y Samalayuca.A las familias también se les otorgarán cobijas y colchonetas donadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).“Se extiende la labor, vamos a distribuir cobijas y más colchonetas que han llegado para apoyar a las familias de escasos recursos económicos que carecen de este material y se ven afectados por el descenso de la temperatura”, agregó.“Obtener la sonrisa de un niño no tiene punto de comparación, es una sensación que se queda en el corazón”, afirmó.Dijo que el pasado 24 de diciembre no se registraron incidentes y que prevaleció el orden. “Gracias al apoyo de todas las Direcciones Municipales que participaron no hubo incidentes”, dijo Matamoros Barraza.Con pocas horas de sueño y la satisfacción del deber cumplido, los oficiales continuaron con su rutina laboral.El director de Protección Civil envió un agradecimiento a los voluntarios que se sumaron al esfuerzo de los Bomberos y estuvieron presentes desde la tarde del jueves y distribuyeron alimentos en forma gratuita para las personas que pernoctaron afuera del Paseo Navideño para obtener un juguete.

comentarios

