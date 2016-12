Quedan pasajeros varados en Juárez

Marcela Rodríguez cruzó a 2 de la mañana desde El Paso para realizar un trámite migratorio que le permite ingresar al interior del país y dirigirse a la Ciudad de México.Llegó al aeropuerto de Ciudad Juárez a las 4 de la mañana, dos horas antes de su vuelo; sin embargo, a punto de abordar le informaron que no era posible que lo hiciera porque una de las azafatas no se había presentado a trabajar, por lo que el vuelo se iría a la mitad de su capacidad.Informaron a los pasajeros que la sobrecargo estaba enferma, entonces alrededor de 50 personas empezaron a reclamar. Fue entonces cuando les dijeron que corrieran y bajaran las escaleras para que alcanzaran otro vuelo. Marcela piensa que fue una estrategia para retirarlos de la puerta de abordaje.“Ahí vamos todos al módulo de la aerolínea, toda la gente estaba muy molesta, por ejemplo en mi caso teníamos vacaciones planeadas con anticipación y salen con que no y luego ya estando ahí el gerente como se quedó en shock, no nos respondía, no nos arreglaba nada”, narró Marcela.Les explicaron que de acuerdo con un protocolo de seguridad no podían subir más gente a ese vuelo, por lo que la mitad tuvo la oportunidad de salir, mientras el resto se quedó en aeropuerto, viendo partir el avión que los hubiera llevado a la Ciudad de México, ayer a las 6 de la mañana.Otro usuario que se comunicó vía correo electrónico con El Diario comentó que “nos informaron que no podían despegar porque no se presentó una sobrecargo y bajo esa excusa nos bajaron del avión y aparte no nos quieren regresar el monto del valor del boleto, lo único que pueden hacer es enviarnos en diferentes vuelos a nuestro destino”.El mismo usuario mencionó que le repusieron el vuelo para el jueves, sin embargo dijo que tendrá que pagar un día más de la reservación que tenía en el hotel. En la aerolínea le dijeron que buscarían reparar ese gasto, pero no lo hicieron.Sin embargo le pagaron una habitación en un hotel en Juárez para que pasara la noche y esperara el avión al siguiente día.El subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chihuahua, Iván Lara Rendón, comentó que Interjet le comunicó que no se permitió el abordaje a estas personas ya que su protocolo de seguridad indica que por cada 50 personas debe haber un sobrecargo.