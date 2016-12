Diciembre, el mes más violento para las mujeres

A unos días de que concluya el 2016, diciembre se convirtió en el mes más violento en cuanto a homicidios de mujeres con 12 asesinatos, alcanzando 54 crímenes de género en lo que va del año, indica el conteo de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.La estadística refiere que de los 533 homicidios en el año, el 10 por ciento han sido contra mujeres.El conteo oficial establece que de enero a marzo no hubo homicidios de féminas, hasta abril con cinco casos.En mayo se dio uno más; en junio se disparó la cifra a nueve asesinatos; en julio se registraron seis, en agosto ocho, en septiembre tres, en octubre seis, en noviembre cuatro, y en lo que va de diciembre suman 12 homicidios.La estadística de crímenes de género se disparó recientemente, contabilizando cuatro asesinatos de mujeres en las últimas 48 horas.La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) inició las investigaciones correspondientes respecto a tres homicidios de mujeres cuyos cuerpos fueron localizados el domingo 25 de diciembre: dos en la intersección de la calle Lote Bravo y Portal de Alicante, del fraccionamiento Cerradas de Oriente Etapa l, y otro hecho en un terreno baldío ubicado en avenida del Desierto y Solís Barraza de esta ciudad, se dio a conocer a través de un comunicado.La primera víctima vestía mayas de colores negro, gris, blanco y rojo; blusa negra y botas del mismo color. Su media afiliación era de tez morena clara, estatura aproximada de 1.58 metros.Como seña particular tenía un tatuaje de un ancla en el pecho del lado derecho. La causa de muerte fue consecutiva a un disparo en tórax.Otra de las víctimas vestía una maya de color rojo, sudadera gris y botas negras. Su media afiliación era de tez morena, estatura de 1.55 metros. Como seña particular tenía su ceja tatuada. La causa de muerte fue consecutiva a tres disparos por proyectil de arma de fuego en la cabeza.La tercera mujer era de complexión regular, tez morena clara, estatura aproximada de 1.65 metros, edad aproximada de 25 a 30 años. Ella vestía un pantalón de mezclilla de color azul marino, cinto negro, suéter color verde y botas color negro.De acuerdo al resultado de la neurocirugía, la joven murió a causa de shock hipovolémico consecutivo a las heridas corto penetrantes que recibió en cuello y tórax.Las tres víctimas tenían una edad aproximada de 20 a 30 años, refiere el boletín de prensa.Las evidencias recabadas por peritos criminólogos son analizadas en la Dirección de ciencias forenses a fin de lograr encontrar elementos que ayuden a esclarecer estos casos, se dio a conocer.La Fiscalía Especializada de la Mujer recomienda a las familias reforzar la comunicación con sus seres queridos, manteniendo siempre información de con quién andan y el lugar donde se encuentran, indica el comunicado. (Staff / El Diario)• Edad entre 20 y 30 años• Dos murieron por disparos y una por arma blanca

