Decidirán ciudadanos en qué obras invertir

El Ayuntamiento aprobó ayer el Presupuesto de Egresos 2017 por 4 mil 135 millones 598 mil 351 pesos y la novedosa figura del “Presupuesto Participativo” en la que los ciudadanos serán los que decidan en qué obras invertir.La consulta se hará a partir del 2 de enero a los contribuyentes cumplidos, cuando acudan a pagar el Impuesto Predial.Al momento del trámite se les entregará una papeleta en la que enlistarán 10 de las obras prioritarias para el Municipio, y se encargarán de determinar su orden de importancia.El alcalde Armando Cabada Alvídrez, aseguró que su administración buscará la eficiencia en el manejo del presupuesto, aunque los incrementos salariales no permitirán reducir el monto de los egresos contemplados para el año entrante.“Entre empleados sindicalizados y jubilados traemos un aumento de 145 millones de pesos, más de lo que se había presupuestado antes de que aumentara el salario mínimo”, dijo.El gasto del Municipio avalado para el próximo año es por 4 mil 135 millones 598 mil 351 pesos, monto inferior en 264 millones 530 mil 877 pesos “que significan una reducción de 6 por ciento” al del 2016 que es de 4 mil 393 millones 627 mil 978 pesos.La mayor de los recursos se destinan a los rubros de seguridad y servicios públicos.Ahora lo que procede es enviarlo al Congreso del Estado para que lo revise y, en caso de no encontrar ningún problema, proceda a publicarlo para que entre en vigor el 1 de enero de 2017.Este documento comprende todos los gastos que va a hacer el Gobierno municipal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.El Presupuesto de Egresos comprende 3 mil 318 millones 589 mil 016 pesos de gasto corriente y 817 millones 009 mil 335 pesos de inversión municipal, informó.Pero a estos últimos hay que restarles 350 millones de pesos por los pagos del Plan de Movilidad Urbana (PMU) y el crédito por las luminarias, expresó.Es decir, van a quedar unos 450 millones para infraestructura más el recurso extraordinario que se llegue a conseguir, añadió.“El Gobierno federal tiene aproximadamente 450 programas adicionales a los que uno como Gobierno municipal puede acceder”, explicó.Es en esos programas es donde se espera alcanzar una cifra mínima de 450 millones de pesos en aportaciones adicionales, comentó.En el Presupuesto 2017 hay aumentos de 8.15 por ciento en el gasto corriente y de 13.33 por ciento en el gasto de inversión, dio a conocer.El gasto corriente no logra bajar por los aumentos que se dan al salario en los empleados de confianza, jubilados, pensionados y sindicalizados, indicó.Los salarios se llevan la mayor parte de los recursos, pues consumen mil 881 millones de pesos, comentó. Los incrementos en salarios son de casi 14 por ciento.En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, los renglones que consumen más recursos son dos:En primer lugar, la Secretaría de Seguridad Pública que comprende la Policía Municipal, Dirección General de Tránsito y Dirección de Protección Civil, con un gasto anual total de 729 millones 257 mil 152 pesos.Y en segundo, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales que aglutinará a las direcciones de Limpia, Parques y Jardines, Alumbrado Público e Industrializadora Agropecuaria, con un gasto total anual de 627 millones 832 mil 074 pesos.Hay un tercer renglón bastante elevado: jubilados y pensionados, que comprende 464 millones 103 mil 869 pesos.El proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 es el gasto que van a hacer las direcciones generales del Municipio, luego de que el recién aprobado Reglamento Orgánico redujo la cantidad de esas dependencias de 24 a 17.La sesión de Ayuntamiento fue presidida ayer por el alcalde Armando Cabada y se realizó de las 15:08 a las 15:40 horas, es decir, se llevó apenas 32 minutos. (Horacio Carrasco / El Diario)

