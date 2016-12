Regularizan emisión de licencias de conducir

La oficina de Licencias de Conducir Digitales reanudó la emisión del documento al recibir el material para imprimir las micas, por lo que el trámite se regularizó y ya opera de forma regular, se informó.Desde ayer, el faltante de plástico dejó de ser problema para que los guiadores obtengan su documento que los avala como conductores verificados por el Estado de Chihuahua.América Vargas López, supervisora administrativa de la oficina mencionó que desde el viernes pasado llegó el material que se había agotado y que obligó a entregar sólo comprobantes de pago a los ciudadanos que acudieron a hacer el trámite.“Ya estamos otra vez bajo normalidad. Ya me llegó material. Estamos exhortando a la ciudadanía para que acuda por sus licencias, porque ya las tenemos impresas”, agregó.Vargas López también invitó a la comunidad que va a realizar el trámite por primera vez o que necesita hacer una renovación, a que aproveche el descuento del 25 por ciento que aún está vigente, y comentó que desconoce si a partir del 1 de enero continuará esa oportunidad.“A los que todavía no tienen su trámite que lo realicen, ya que esta es la última semana de descuento y no tenemos instrucciones de que se vaya a extender o que vayan a cambiar los precios”, añadió.De acuerdo al sitio oficial de Gobierno del Estado, el precio para la renovación de la Licencia con vigencia de 3 años es de 649 pesos, mientras con vigencia de 6 años es de 858 pesos.En cuanto a la Licencia de Conducir para automovilista mayor de edad (primera vez) con vigencia de 3 años es de 627 pesos y con vigencia de 6 años es de 827 pesos.

