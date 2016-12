Halla la muerte en un cigarro

Un hombre falleció a causa de una probable intoxicación por humo al quemarse el colchón donde dormía. Familiares refirieron que la persona fumaba mucho y no descartaron que se quedara dormido con un cigarro encendido.Efrén Matamoros Barraza, de Protección Civil Municipal, dijo que el fuego abarcó sólo la recámara que ocupaba la víctima y fue controlado de inmediato.Los hechos se registraron a las 00:30 horas aproximadamente en la calle Zihuatanejo cruce con Miguel Ahumada de la colonia Galeana, ubicada al poniente de la ciudad.Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atacar el fuego que les reportaron y al entrar al domicilio se percataron de que un hombre se encontraba inconsciente sobre la cama.Personal del Servicio Médico Forense acudió a la vivienda y procedió a trasladar el cadáver a la sala de necrocirugía para practicar la autopsia a fin de conocer la verdadera causa de muerte, se informó.Hasta el cierre de esta edición el personal del área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado no atendió la solicitud que se hizo en torno al resultado de la necropsia. El vocero, Alejandro Ruvalcaba Valadez no atendió los llamados realizados.En un recorrido realizado por El Diario en ese sector se observó que el hidrante más cercano al lugar del siniestro se localizada a una distancia de 21 cuadras, justo en el cruce de las calles Habana y Ayuntamiento.“En la zona poniente de la ciudad se carece de esta infraestructura, por eso siempre sale la máquina acompañada por una cisterna de apoyo, incluso en las falsas llamadas”, dijo Matamoros Barraza.La falta de hidrantes impacta el combate de incendios en este sector de la ciudad, aunado al hecho de que uno de cada cinco aparatos instalados en la vía pública a lo largo de la mancha urbana es inoperante, según el último Atlas de Riesgos de Ciudad Juárez que elaboró el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).El documento presentado en octubre indica que en la localidad se contabilizaron el año pasado 2 mil 294 aparatos de ese tipo, de los cuales sólo 1781 estaban en servicio.Lo anterior significa que cerca del 22 por ciento del inventario carece de funcionalidad porque requieren mantenimiento, tienen que ser reemplazados o están constituidos sólo por la base sin el resto de los componentes.El último reporte público del Departamento de Bomberos, establece que de enero a noviembre fueron reportados 57 hidrantes impactados por vehículos en hechos de tránsito.

