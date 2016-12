Reciben hermanas apoyo ciudadano

Cargando

La solidaridad de algunos juarenses se vio reflejada en el hogar de Elvira y Francisca Guerrero, quienes recibieron la visita de varias familias que les regalaron despensas.“Los buñuelos que nos trajeron están muy ricos, también nos dieron tamales; agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo de visitarnos en Navidad”, comenta Elvira.Elvira tiene 91 años de edad y Francisca 82, viven solas y sobreviven del apoyo de los vecinos del fraccionamiento Córdova Américas.El pasado 23 de diciembre se dieron a conocer las condiciones en las que viven ambas mujeres. Pasan los días sin calentón y carecen de atención médica.Francisca se encuentra en una silla de ruedas, no recuerda desde cuándo, difícilmente logra trasladarse entre los estrechos pasillos de su hogar.Elvira padece de llagas en las piernas, uno de sus pies se observa infectado. “Me tomo unas pastillas para el dolor porque hay días que no aguanto, me arden mucho”, comenta.Dice que unos vecinos se ofrecieron a internarla y llevarle un tratamiento especializado, pero teme dejar sola a Francisca. “Además ese doctor me quería cortar mi pie y si me lo quita como voy hacer las cosas para mi hermana”, expresa la mujer.A pesar de sus 91 años ella sigue siendo quien vela por Francisca que en ocasiones olvida las cosas y reviven sus anécdotas de juventud.Además el tiempo marcó estragos en uno de sus ojos, su vista se apagó hace muchos años, aun así intenta preparar alimentos y siempre tener la leche caliente lista para cuando Francisca se levanta.Ahora la antigua alacena luce con una serie de latas de comida, pan rebanado, café, azúcar. En el refrigerador se hay varias piezas de tamales, pavo y diversos platillos.“Nos dio mucho gusto que la gente nos trajera cena y también platicar con ellos porque casi siempre estamos solas”, afirma Elvira mientas comienza a servir buñuelos y un poco de leche con chocolate en polvo.

