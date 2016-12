Caen 83 conductores ebrios el fin de semana

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) detuvo a 83 conductores alcoholizados durante el fin de semana, lo que representa una disminución en la cifra comparada con la tendencia de poco más de 100 arrestos las últimas dos semanas, cuando dio inicio el programa antiebrios.En cuanto al número de accidentes ocasionados por personas que conducían bajo los influjos del alcohol se registraron siete, se dio a conocer a través de un comunicado.La corporación destacó el hecho de que no se hayan registrado fatalidades en estos días de fiesta y reiteró el exhorto para que las festividades de fin de año transcurran en el mismo sentido.La DGTM detalló que el jueves fueron ocho personas detenidas en alguno de los tres grados de ebriedad, el viernes 58, el sábado siete y el domingo fueron 10.La dependencia vial dio a conocer que el día 23 de diciembre se registraron ocho choques, siete el día 24 y cinco más el 25 dando un total de 20 siniestros, lo cual representa un número bajo teniendo en consideración que el promedio por fin de semana es de 35.En cuanto a los atropellos no se tiene registro de ningún caso, al igual que con volcaduras y fallecimientos.Grados y multasAliento alcohólico es de .001 a 0.89% BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre).• No hay multa.Primer grado: de .090 a .139% BAC.• Multa de 50 a 60 salarios mínimos (sm)Segundo grado: de .140 a .229% BAC• Multa de 60 a 70 (sm)Tercer grado desde .230% BAC• Multa de 70 a 80 (sm)• A partir del primer grado se asegura el vehículo, se detiene al conductor –paga con servicio comunitario, horas arresto o económico, que es independiente a la multa de Tránsito– y debe tomar el curso de Guiadores de Alto Riesgo• Sólo el médico de Tránsito puede determinar el nivel de ebriedad• El salario mínimo (sm) es de 73.04 pesosFuente: Municipio / SAT

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.