Amplían al 2017 trabas a importadores de autos

La Secretaría de Economía prorrogó el decreto para la importación de autos usados hasta diciembre de 2017, lo que para vendedores de dicho mercado sólo extiende la incertidumbre y les deja las mismas trabas para operar.El documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el decreto, que regula la internación de autos usados, estará vigente hasta la fecha indicada.Carlos Lozoya, representante del tianguis Tetos Car, señaló que extender el plazo no representa ningún beneficio para los comerciantes si no se eliminan las trabas que se les han impuesto para operar.El decreto difundido ayer en el DOF cita que las condiciones que dieron pie a la emisión de tal resolución siguen vigentes y por ello se consideró necesario ampliar la vigencia del mismo.El documento aclara que los amparos contra el mismo quedaron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Sobre ello menciona que el órgano ha pronunciado que las medidas no violan las garantías de igualdad, e audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio.Carlos Lozoya, representante del tianguis “Teto’s Car” mencionó que en este año lo que más perjudicó al gremio fue el límite en el número de importaciones, la eliminación de los principales proveedores y el tipo de cambio.Indicó que diariamente se permite realizar 150 importaciones, pero por el cúmulo de vendedores y la tardanza en las revisiones el número de operaciones es menor.Detalló que el mayor cuello de botella se registra en el puente de Guadalupe-Tornillo, donde se quedan varados aproximadamente 80 vehículos en espera de cruzar.El dirigente del mercado de “Teto’s Car” recordó que el alza del dólar incrementó los costos de importación y demás gastos relacionados con los autos, lo que ha repercutido en los precios finales al consumidor.Indicó que actualmente el carro de menor precio no baja de 3 mil dólares. Esta cantidad a un tipo de cambio vigente en centros cambiarios de 20.60 pesos equivale a 61 mil 800 pesos.“Hay clientes que llegan con presupuestos de 30 o 40 mil pesos y no podemos atender a ese mercado. Tan sólo la importación nos está saliendo en 25 mil pesos”, refirió.Contrario a lo que se vive actualmente, comentó que hace dos años podía encontrarse automotores desde menos de 2 mil dólares.Durante el año representantes de los diferentes mercados de venta de autos importados buscaron encuentros con titulares de la Aduana mexicana y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la intención de negociar un mejor esquema.Sin embargo, pese a las protestas e incluso la toma de puentes internacionales no hubo una respuesta por parte del Gobierno Federal. (Cinthya Ávila / El Diario)

