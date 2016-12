Asesinada afuera de hospital fue estrangulada

La mujer encontrada muerta afuera del Hospital General (HG) fue asesinada. Inicialmente se había dicho que era una muerte por causas naturales pero tras las investigaciones se determinó que fue estrangulada y después de unos días la pareja sentimental declaró que él la atacó con una soga porque la mujer lo desesperó al decirle que quería tener una casa para dejar de vivir en un vehículo que estaba aparcado afuera del nosocomio.Luis Álvaro Zapata Rosado es el sospechoso del asesinato ocurrido entre el 20 y 21 de diciembre pasado en el interior de una camioneta estacionada en una calle adyacente del Hospital General, en Ignacio Zaragoza, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) en una audiencia pública realizada el pasado fin de semana.La causa de muerte de la víctima, cuyo nombre no se dio a conocer, es estrangulación por asfixia.El cadáver fue encontrado el pasado 21 de diciembre luego de que a un parquero del nosocomio le pareció muy extraño que la mujer no instalara su puesto de dulces afuera del Hospital y le pidió a Zapata Rosado que la buscara en el interior de la camioneta Chevrolet de modelo antiguo que utilizaba para vender dulces pero también para dormir.Zapata al parecer fingió asomarse y dijo que la mujer aún dormía. Pero el dato no fue creído ni por el parquero ni por un empleado de una funeraria que regularmente se instala en los accesos del nosocomio para ofrecer sus servicios y quien era amigo de la víctima. Fue esta persona quien se asomó a la Chevrolet azul para buscar a la mujer y se dio cuenta que ya no presentaba signos vitales.Ese mismo día Zapata Rosado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Género para ser interrogado y luego se le permitió retirarse pero al volver a ser llamado para un segundo interrogatorio cayó en contradicciones y finalmente confesó que la víctima lo había desesperado y decidió matarla.El sábado pasado una agente del MP le formuló cargos a Zapata Rosado por el delito de homicidio calificado y ayer iba a iniciar la audiencia de vinculación o no a proceso pero debido a que la Defensoría Pública Penal le asignó un abogado diverso al que conoció de la audiencia inicial, la diligencia se cambió para hoy a las 10:30 de la mañana. (Blanca Carmona)

