Enfrentará en la cárcel proceso por presunta violación a nieto

Un hombre fue vinculado ayer a proceso penal por su presunta responsabilidad en la violación de su nieto putativo.El acusado Bernardo Sandoval Núñez, deberá enfrentar el proceso penal en la cárcel, así lo determinó el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce.Los hechos sucedieron entre el 30 y 31 de marzo del 2010 en el interior de una casa ubicada en la calle Teófilo Borunda del fraccionamiento Altamirano. Pero apenas en junio pasado la madre de la víctima presentó la denuncia y ayer fue la audiencia de vinculación a proceso.El menor detalló ante un agente del Ministerio Público que el abuelo de sus hermanos y quien se quedaba a cargo de ellos mientras su madre iba a trabajar, le realizó en varias ocasiones tocamientos y lo violó, del ataque que se pudo establecer fecha y por lo cual se presentó la acusación corresponde a los últimos días de marzo de 2010.En su declaración, la víctima menor de edad y cuyo nombre quedó bajo reserva judicial, dijo que Sandoval lo agredía al momento de meterlo a bañar y en otras ocasiones él estaba acostado junto con sus hermanos y Bernardo los levantaba para mandarlos a ver la televisión y a él lo obligaba a quedarse en la cama para atacarlo, bajo amenazas de que si no obedecía le iba a pegar.El pequeño también refirió que no le decía a su madre porque tenía miedo que no le creyera. La única persona que se enteró de lo sucedido, fue la hermana mayor de la víctima quien decidió espiar a través de un agujero en la puerta de una de las recámaras y quien después le dijo a la víctima que su madre no les iba a creer.Ayer el juez le dio valor a la declaración de ambos niños y también a la denuncia presentada por la madre así como a un informe en materia de psicología y otro médico, este último a pesar de que el abogado defensor de Sandoval Núñez argumentó que el legista documentó que no encontró signos de una penetración anal ni reciente ni antigua y por tanto afirmó que el menor mentía, además refirió que presenta un retraso mental y por tanto no es fiable su dicho.Al respecto el juez refirió que no era necesario que el dictamen médico resultara positivo a una violación, pues no en todos los casos queda un daño físico.“Hasta hoy la versión de la víctima no está desvirtuado con ningún elemento probatorio y en segundo, en su versión aun y cuando se haya alegado que cuenta con un retraso mental en diversas instancias, la víctima es espontánea y no duda en vacilar que el señor Sandoval es quien le agredió sexualmente, lo dijo ante el psicólogo y el agente del Ministerio Público y tiene mayor credibilidad que aún al paso del tiempo, hasta julio del 2016, acuda de nueva cuenta a reiterar estos hechos”, afirmó el juez para luego dictar el auto de vinculación a proceso.El juzgador también otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. (Blanca Carmona)