Cambian armas por el estudio

La vida les dio una segunda oportunidad y ahora han cambiado las armas por el estudio y pertenecer a organizaciones delictivas ya no es meta en su vida porque tienen la posibilidad de conseguir un trabajo.Reunidos en torno al proyecto “Soy Rediseño Social” unos 48 jóvenes de los aproximadamente 130 que obtuvieron su libertad al reformarse la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, actualmente laboran en talleres de carpintería, cultivo hidropónico y panadería. Además obtuvieron empleos temporales y planean estudiar una carrera profesional.A Junior lo detuvieron el 14 de marzo del 2011. Fue sentenciado a pasar diez años en la cárcel tras ser encontrado culpable de los delitos de secuestro agravado, portación de arma de fuego, robo de vehículo y asalto.Él acepta que es responsable y afirma que en los cinco años que estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores (Cersai) cambio.“Yo solamente vivía por vivir, en aquél entonces le perdí el significado a la vida porque yo perdí a mi padre y a mi hermano, me los mataron y dentro de mí surgió un coraje, un odio… Por eso yo hacía cosas malas, no tanto por la necesidad si no por el afán de que la gente sintiera lo que yo sentí: un tal dolor. “Y es como todo, agarras dinero fácil pero no te dura, casas, carro, dinero, pero todo se va y las personas que dicen ser tus amigos también se van”, relata Junior sobre la etapa de su vida que ya quedó atrás.“Todo eso lo comprendí el tiempo que estuve ahí. Nadie me visitó de mis dizque amigos, todos me dieron la espalda, familiares y todos. Por eso sé que no vale la pena cuando haces cosas malas”, afirma.En los años que permaneció preso Junior cursó la primaria, la secundaria, la preparatoria y ahora como parte del proyecto “Yo soy Rediseño Social” que opera con recursos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), en enero próximo comenzará a cursar una ingeniería industrial.Iván es otro de los jóvenes que recibirá una beca por parte de Ficosec para ir a una escuela de educación media superior. En el Cersai cursó la preparatoria y tomo diversos talleres.Él fue condenado a diez años de cárcel por un secuestro agravado, salió cuatro años antes de que cumpliera el castigo al entrar en vigor la reforma a la Ley que redujo de 15 años de cárcel a un máximo de cinco de prisión para los infractores de 16 a 17 años y a los menores de 14 y 15 hasta un máximo de tres años de prisión cuando la penalidad máxima eran diez años de cárcel.“Mi vida ha mejorado mucho, he sentido que avanzo pero paso a paso, ha sido un proceso largo, sigo en el proceso de cambio y en mejora personal y familiar, aún más porque fue un golpe fuerte para mis padres y yo tomé la decisión de superarme para mostrar algo a mi familia, demostrar que sí puedo y que no soy mala persona”, expresa son seguridad Iván, considerado un líder nato, incluso por eso era buscado por los integrantes de grupos delictivos.Al ser preliberados, los beneficiados quienes alcanzaron la mayoría de edad estando presos carecen de documentos. Por lo que el personal de “La Tenda di Cristo” lo primero que hace es tramitarles la carta de no antecedentes penales pues la ley prevé que no quedé registro alguno de quienes son detenidos y sentenciados siendo menores de 18 años; además se les tramita la CURP, un seguro facultativo y una tarjeta para trasladarse en el ViveBús.“Tenemos como dos años trabajando en esto, pero a nivel formal tuvimos financiamiento por parte de Ficosec y Sedesol el año pasado. Hicimos una intervención adentro del Cersai y este año somos financiados por parte de Ficosec.“Debido al cambio de la ley salieron muchos chicos, como 130 de golpe y no había nada de reinserción social. El Tribunal nos pidió apoyo para darle seguimiento a las audiencias y logramos rescatar como a 48 jóvenes, ellos están trabajando con nosotros en empleos temporales y nos dieron financiamiento para el aspecto laboral-educativo; tenemos fondos para que los jóvenes entren a una carrera técnica o hasta universidad”, informó el coordinador de “La Tenda di Cristo”, Davide Dalla Pozza.El personal de esa organización buscó a otros de los liberados anticipadamente, pero algunos domicilios no fueron localizados y otros jóvenes no aceptaron unirse a “Yo Soy Rediseño Social”.“Estoy aquí porque no tenía muchas oportunidades cuando salí, quise ir a buscar trabajo y no me daban porque no tenía papeles. Aquí me ayudaron a sacar mis documentos, me dieron un trabajo temporal, además trabajo en una maquila y vengo a hacer trabajo temporal en carpintería o en cualquier otra cosa que me pongan a hacer.“Me van a apoyar para hacer una carrera técnica en moldeo o máquinas y herramientas, la que quiera tomar. Los planes son iniciar en enero, terminar la carrera y seguir avanzando en la maquiladora”, expresó “Alejandro” de 22 años de edad y quien fue condenado a 15 años de encarcelamiento por un secuestro y compurgó seis.