Detectan desfalco en finanzas de la JMAS

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua documentó una serie de irregularidades en el manejo financiero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez que, en conjunto, suman 71.3 millones de pesos que se utilizaron de manera ilegal el año pasado y por los que emitió una serie de observaciones que no fueron solventadas.Entre las irregularidades detectadas se encuentran compras de diversos materiales y refacciones con sobreprecio.También están compras sin que existan contratos de por medio o a través de intermediarios y adquisiciones millonarias sin haber realizado los procedimientos de licitación.El órgano fiscalizador señaló también que la JMAS incumple con su obligación de cobrar el servicio que otorga y que el año pasado sumó un rezago de 3 mil 506 millones de pesos, de los cuales tan sólo 57 expedientes sumaron un monto de 49.1 millones.Además, se exhibió que paga rentas de inmuebles en cantidades mayores a las establecidas en los contratos y que algunos de éstos ya se encuentran vencidos.También, mencionó que la Junta realizó pagos a la Comisión Nacional del Agua (CNA) por derechos de extracción sin que cuente con mecanismos de facturación y cobro total.Asimismo, la ASE encontró que el organismo operador del agua tiene una cuenta de 15.9 millones de pesos que corresponde a ingresos de usuarios que no están identificados, porque realizaron los pagos de consumo de agua con números de cuenta erróneos a través de los portales de bancos y que no son identificados por el organismo.Las observaciones que suman más de una docena en el Informe Técnico de Resultados de Auditoría Financiera correspondiente al año fiscal 2015 se pusieron a disposición del Congreso del Estado para que a través de la Comisión de Fiscalización determine lo conducente y las medidas legales que correspondan.Hasta el momento el Congreso no ha dictaminado el informe entregado en octubre de este año y que se encuentra publicado en la página de la ASE.De acuerdo con una revisión del documento se encontró que la Junta realizó varias compras con sobreprecios que suman hasta 1.3 millones de pesos.Por ejemplo, la Auditoría exhibe que pagó 638 mil 230 pesos de sobreprecio por la compra de botas de hule, instrumentos y materiales diversos; así como 90 mil pesos de diferencia por unas llantas; y 558 mil 950 por la compra de distintos artículos como tubería PVC y llaves de banqueta.En algunos de estos casos, la JMAS respondió que se trató de compras menores y en diferentes tiempos que estaban sustentadas y por las que existía órdenes de compra, facturas y documentos que justificaban los pagos, pero la ASE determinó que la documentación presentada no solventaba las observaciones.Al pagar precios mayores a los del mercado se incumple con la obligación de asegurar al ente público las mejores condiciones en cuanto a precio, pero también “se desprenden elementos suficientes que permiten presumir un daño a la Hacienda Pública”, dice el informe.De la revisión se desprende que el órgano fiscalizador encontró que la Junta de Agua hizo compras que suman un monto de 38.3 millones de pesos de materiales como combustibles, medidores, un montacargas y varios vehículos, pero sin licitación.La cantidad más elevada de compras sin concurso público, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado corresponde al pago de combustible por un monto de 28.2 millones de pesos por los que no se realizó el procedimiento de licitación ni el dictamen de procedencia ni contrato.La JMAS argumentó en esta observación que la adquisición de combustibles para los vehículos del organismo se hizo sin licitación por estar sujetos los combustibles a los precios oficiales y porque se buscaron a varios proveedores que favoreciera la localización geográfica de sus instalaciones, pero la ASE no lo consideró válido.Mientras que en algunas compras o pago de servicios que hizo a través de intermediarios argumentó que fueron acciones debidamente autorizadas, pero que “otros proveedores no querían hacerlo por el retraso que existía en los pagos de compras de años anteriores” y otros no estaban inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.El informe menciona que en el período revisado la JMAS estuvo a cargo de Laura Verónica Nuno Gutiérrez, como encargada del despacho de la presidencia; de Carlos Bernardo Silveyra Sayto, como presidente; y Gerardo Manuel Antonio Andreu Rodríguez, funcionarios todos que operaron en la pasada administración estatal. (Gabriela Minjáres / El Diario)