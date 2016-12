Salen policías ‘en redada’ para repartir juguetes

Un balón de futbol recibió ayer José Luis de 4 años, quien vive en una de las últimas viviendas de colonia Valle Dorado II, a la altura del kilómetro 20 de la carretera Panamericana, hasta donde acudió una caravana de policías para llevar regalos.La sonrisa no le cabía en el rostro al ver el convoy de ocho patrullas con agentes uniformados y un par de oficiales vestidos con botargas, quienes les entregaron los obsequios de casa en casa.Los agentes de Seguridad Pública Municipal estuvieron en diversas zonas de la periferia repartiendo juguetes entre niños de escasos recursos.La comandante Tania Aguilar informó que durante todo el año realizaron la colecta, en la que participaron los 2 mil integrantes de la corporación policiaca, así como sus comandantes.Alrededor de mil 500 juguetes nuevos, que incluían bicicletas más algunas pelotas repartieron los policías, sobretodo en la orillas de la ciudad, en lugares poco accesibles para el tránsito vehicular.Misiones de Creel, Granjas Polo Gamboa y Campesina, son algunas de las zonas que recorrieron los uniformados, algunos de ellos con sombreros navideños, para dar regalos.Para llegar al cruce de Basáltica y Eólico en la colonia Bello Horizonte, es necesario internarse en un camino inhóspito de calles de tierra muy irregulares, desde la carretera a Casas Grandes, lugar hasta donde acudieron los agentes.En ese punto familias enteras, niños y niñas se juntaron alrededor de los oficiales para recibir obsequios.En ese lugar se encontraba Karla Elizabeth con sus cuatro hijos que no tuvieron regalos en casa, pero gracias al apoyo de los policías, que fungieron como Santaclós, ayer recibieron un juguete cada uno.“Estamos haciendo una bonita labor para poderles entregar a esos niños que no tienen la oportunidad de tener un regalo, lo hacemos de todo corazón con la intención de que ellos tengan una bonita navidad”, dijo la comandante Aguilar.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.