Llevan alimentos a quienes no tienen hogar

Para las personas sin hogar de la zona Centro la comida que regalaron ayer los miembros de la campaña “25 feliz” fue lo único que recibieron en esta Navidad.Un plato con pavo, puré, pasta y un vaso de refresco recibieron ayer decenas de ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, un donativo de los paramédicos voluntarios de la Cruz Roja que integran la agrupación.Ana Laura Baca Bailón, sirvió por lo menos 50 platillos para alimentar a quienes cruzaban por el lugar, principalmente gente que no tiene dónde vivir y diariamente deambula por la zona.Baca Bailón, explicó que su compañera Aileen Arely Gutiérrez Jiménez organizó la campaña desde hace por lo menos un mes.Para la entrega se dividieron en dos grupos, algunos visitaron un asilo y familias de escasos recursos que no pudieron adquirir una cena navideña.“Somos voluntarios y esto lo hicimos nosotros, cada uno aportó un poco y así logramos todo esto”, indicó la participante.Explicó que algunas personas les regalaron pavos, otros más compraron las pastas y los demás se ofrecieron para cocinar y al final formar una gran cena.Se observó que algunas personas solicitaron doble porción, aseguraron que no tendrían algo que comer más tarde.Los voluntarios ataviados en sus uniformes de paramédicos se colocaron en las bancas de Plaza de Armas y rápidamente se formó una fila de más de medio centenar de personas que buscaban algo de comida.“Les intentamos brindar una bonita Navidad de parte de la Cruz Roja. Se consiguieron donaciones y todos apoyamos en algo”, menciona mientras reparte los plantillas en la fila de solicitantes.Son más de 30 voluntarios en todo el proyecto, informó Ana Laura. La mayoría de los beneficiados son las personas que viven en las calles del primer cuadro de la ciudad o en los edificios abandonados.“Para nosotros es muy satisfactorio poder ofrecer este detalle a las personas que a lo mejor no tienen que comer, no podemos mejorar todos los días pero por lo menos este sí”, mencionó.Comentó que desde que ha participado en este proyecto desde que inició en las filas de la Cruz Roja, hace más de siete años.“A mí me gusta mucho participar, la verdad no sé desde cuando se emprendió exactamente pero sé que es toda una tradición”, afirmó la paramédico.

