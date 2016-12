Dan prisión preventiva a ‘familia robachicos’

La familia detenida por presuntamente secuestrar a un bebé, ayer fue puesta a disposición de un Tribunal de Control acusada de los delitos de sustracción de menores y lesiones y quedaron sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.María Antonieta Ramírez Lara, sus hijos Francisco Javier Ramírez Lara y Ana Laura Álvarez Ramírez así como el novio de ésta, Héctor Daniel Arreola Velarde, además de Jesús Manuel Zarate Hernández y William Estrada Martínez dijeron haber sido golpeados por los agentes ministeriales y el juez de Control ordenó que se investigue la posible comisión del delito de tortura.Contra todos ellos se ejecutó una orden de aprehensión el sábado pasado y ayer todos fueron trasladados a la séptima sala de la “Ciudad Judicial” para escuchar la formulación de cargos por un parte de un agente del Ministerio Público (MP) del fuero común.El fiscal dijo que el miércoles de la semana pasada cerca de las 2:30 de la tarde María Antonieta Ramírez en compañía de sus hijos Ana Laura y Francisco Javier así como Héctor trasladaron con engaños a dos mujeres y a un hijo de cada una de ellas, a un domicilio ubicado en la Valle de Osorno 2611-39 del fraccionamiento Lomas del Valle.En ese lugar presuntamente las seis personas sustrajeron a bebé de tres meses de la custodia de su madre, para ello Héctor Daniel, Francisco Javier, William y Jesús Manuel golpearon a la mamá de 19 años y a la sobrina de ésta.El fiscal precisó que las adultas fueron golpeadas, estrujadas y les cortaron el cuello con una navaja y también con un cuchillo le causaron un daño a una de las víctimas. Luego las dos adultas y el hijo de una de ellas fueron subidos a un vehículo para trasladarlas a un lote baldío donde las abandonaron.Ante la acusación, los sospechosos decidieron no rendir declaración y asesorados por un abogado particular solicitaron que su situación jurídica sea resuelta dentro de un plazo de seis días. La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el siguiente miércoles al mediodía.

