Corrigen gratis errores de actas

En un mes, 183 juarenses solicitaron al Registro Civil del Estado la corrección de errores ortográficos o tipográficos que contenían sus actas de nacimiento, los cuales les dificultaban hacer otros trámites ante otras dependencias.Las personas que pidieron efectuar estos cambios no tuvieron que pagar los 182 pesos que regularmente se cobra por este servicio, destacó Javier Palacios Reyes, coordinador de Oficialías de la oficina pública en Ciudad Juárez.El Registro Civil facilitó estas enmendaduras como parte de la campaña especial Corrección de Actas, que inició el 15 de noviembre y terminó el 15 de diciembre pasado.Datos provistos por el Registro Civil indican que en el resto del estado fueron 2 mil 541 los ciudadanos que solicitaron alguna corrección en su certificado de nacimiento, por lo que en total aprovecharon el programa 2 mil 724.De acuerdo con Inés Aurora Martínez Bernal, titular estatal del Registro Civil, los errores más comunes fueron los originados por abreviaturas de los nombres como María, que en el pasado solía quedar inscrito en las actas como “Ma.”. Otras correcciones requeridas con frecuencia fueron los cambios de letras que tienen el mismo sonido en México, por ejemplo la “s” y la “z” en los apellidos Espinoza y Espinosa.Las peticiones de ajustes incluyeron también agregar el apellido materno a un acta que sólo contaba con el del padre, lo cual, dio a conocer Martínez Bernal, no demoró tiempo porque el nombre completo de la madre aparece en la parte posterior del mismo documento.De no corregirse, estas inexactitudes habrían implicado llevar a cabo otros procedimientos legales porque, en esos casos, el nombre del acta no coincidía con el que llevaban otros documentos oficiales como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), la licencia de conducir o el pasaporte.El Registro Civil facilitó los cambios porque se trataba de cuestiones administrativas que no impactaban en la filiación o en la identidad del ciudadano, señaló Martínez Bernal.Si el solicitante pedía cambios de otro tipo a la inscripción, la dependencia estatal le ofrecía orientación sobre el proceso judicial necesario para que un juez autorizara el cambio de nombre o apelativo.Aunque no precisó fechas, la encargada de la institución en el estado informó que existe la posibilidad de volver a poner en marcha el programa el año que viene.

