Violenta Navidad: matan a 6, uno descuartizado

Cinco personas fueron asesinadas y una más descuartizada ayer en plena Navidad.Entre ellas destaca el homicidio a golpes de dos mujeres y un desmembrado que fue abandonado en un baúl, al suroriente de la ciudad.Con los asesinatos suman hasta el 25 de diciembre 49 homicidios dolosos, 10 de ellos de mujeres, según la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.Familiares y amigos de personas con reportes de de-saparición se acercaron a las escenas del crimen para preguntar por las características de los fallecidos, pues temen que se trate de sus seres queridos, se pudo observar.Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado no había determinado la identidad de las víctimas, así como el móvil de los crímenes.El primer homicidio ocurrió aproximadamente a la 01:30 de la madrugada de ayer cuando un hombre presuntamente trató de resistirse a un asalto en su domicilio ubicado en la calle Segunda de Ugarte, en la colonia Bellavista.Preliminarmente se dijo que el hombre había sido atacado con un arma blanca, luego de haber discutido y forcejeado con su agresor.Después de las 08:00 horas dos mujeres fueron ultimadas en el fraccionamiento Cerradas de Oriente II, donde encontraron los cuerpos en un terreno baldío localizado en las avenidas Zaragoza y Lote Bravo, frente a una secundaria.Las féminas estaban severamente golpeadas y una de ellas se encontraba semidesnuda, con el pantalón a la altura de los tobillos, se dio a conocer.Simultáneamente se reportó el homicidio de un hombre, al parecer descuartizado, cuyo cadáver fue dejado adentro de un baúl.El hallazgo se realizó sobre la la calle Fortín de la Soledad, cruce con Tejoncito, en la colonia El Fortín.El contenedor negro estaba entreabierto y se observó adentro una soga amarilla. Extraoficialmente se dijo que los restos humanos estaban calcinados, pero dicha versión no fue confirmada.Varios vecinos del lugar que continuaban con los festejos navideños, salieron de sus casas con cerveza en mano para observar el trabajo de los peritos de la Fiscalía, quienes subieron el baúl con todo y cuerpo a una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo).Alrededor de las 13:30 horas se realizó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición, al parecer de una mujer, en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro Etapa III, al extremo suroriente de la ciudad.El cuerpo sin vida de un hombre que estaba amarrado de pies y mano y con un balazo en la cabeza fue localizado ayer a las ocho de la noche en un terreno baldío ubicado en las calles Puerto Tarento y Atrás quedó la Huella de la colonia José Suliamán, en el sur oriente de la ciudad.La víctima, de unos 30 años, vestía un pantalón caqui, camisa roja y una chamarra roja con gris.Como característica particular presentaba varios tatuajes en el cuerpo, dieron a conocer a policías que acudieron al lugar del hallazgo. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.