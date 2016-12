Libera Pemex también la carga de gas LP

La Comisión reguladora de energía (CRE) informó que la liberación de los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) –a partir del 1 de enero– permitirá a los comercializadores cargar sus pipas directamente en Pemex u otras compañías refinadoras, sin la obligación de tener un centro de almacenamiento del hidrocarburo.El comisionado presidente del órgano federal, Guillermo Ignacio García Alcocer, afirmó que el mecanismo es nuevo y pretende fomentar la competitividad en el mercado gasero.El titular de la CRE aclaró que esta disposición no eximirá a los dueños de pipas de regulaciones debido a que tendrán que cumplir las normas correspondientes para el transporte y comercialización del energético, tal como lo hacen quienes trabajan en el modelo tradicional.“Acabamos de aprobar este mecanismo para permitir una distribución de GLP sin contar con planta de almacenamiento, es decir, las pipas van a poder cargar en cualquier planta que así lo permita”, explicó.García Alcocer adelantó que ahora “las plantas de Pemex van a tener la posibilidad de cargar a las pipas particulares: esto será muy interesante por cómo se va a mover el mercado abierto”.En el estado existen cuatro instalaciones con Permisos de Almacenamiento: “Zeta Juárez 1” (con capacidad de 600 miles de litros), “Zeta Juárez 2” (mil 500 miles de litros), “AGC Juárez” (mil miles de litros), y “Villa Ahumada” (750 miles de litros).El comisionado presidente de la CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer, anunció que la flexibilización de los precios del GLP ya no tendrá un valor máximo –fijado mensualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– para regirse por los movimientos de la demanda y la oferta.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que el valor del combustible en el mercado internacional ahora se verá reflejado en el precio del comerciante, situación que podría generar alzas en el producto.Antes, explicó, el DOF fijaba el límite al cual lo podían comerciar pero ahora se regirá por el modelo de la oferta y la demanda.García Alcocer adelantó que la CRE dará seguimiento a los precios y “en el momento en que se vea algo que no se justifique en movimientos, en costos y en tipo de cambio”, actuarán acompañados de las autoridades del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

