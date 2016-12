Exigen más jueces y salas para sistema federal oral

El hecho de que el sistema de justicia federal oral opere en el estado con una sola sala de audiencias y tres jueces atenta contra la ‘justicia expedita, señalaron abogados que exigieron mayor infraestructura y personal.A un año de que la oralidad fue implementada, el único juzgado de este modelo se encuentra en la ciudad de Chihuahua, lo que ha encarecido el costo para los familiares de los detenidos e incluso para los defensores y agentes del Ministerio Público.Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, opinó que esta situación ralentiza la justicia y se debe a la falta de voluntad del Poder Judicial para habilitar una sala al menos este año.Señaló que los distintos colegios han realizado reuniones interinstitucionales y gestiones y solicitudes ante el Consejo de la Judicatura sin que hasta ahora se vean resultados para que se concrete la habilitación de más salas de audiencias.“Todos los operadores estamos poniendo el máximo esfuerzo. Tanto la defensa como los fiscales y las instituciones operativas policiacas. Y la único que estamos viendo es que no está dando resultados, ni se ve voluntad, es el Poder Judicial. Nos está obstaculizando que esto se desarrolle”, dijo.Desde su punto de vista, la forma en que actualmente opera el sistema de justicia federal provoca que los jueces “no se den abasto” y que no haya fechas para judicializar una carpeta.“Estamos con un sistema que no está funcionando como quisiéramos”, consideró. “Pedimos salas de audiencias aquí en Juárez y también regionales, como en ciudades principales como Casas Grandes, Cuauhtémoc, que manejan un tercio de la población. Pero lamentablemente con eso estamos batallando y sí, hace más costosa la justicia”.Esa apreciación también la comparte Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Patria Nueva, quien opinó que aparentemente el Poder Judicial implementó la oralidad de una manera muy apresurada.“Haría falta una reunión a nivel nacional para modificar a fondo este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que en Chihua-hua se esté resolviendo todo cuando Juárez tiene la mayoría de los casos? Esto atrofia la impartición de justicia y viola el espíritu de la justicia pronta y expedita”, lamentó el abogado.El que el único juzgado esté en la ciudad de Chihuahua ha implicado además que la Policía Federal deba realizar todos los días cuatro o cinco traslados de inculpados desde distintos municipios a las diligencias.De acuerdo con Sergio Alonso Cisneros, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, en esta frontera se originan entre el 56 y el 60 por ciento de los asuntos que conoce la Federación en el estado. (Fernando Aguilar / El Diario)

